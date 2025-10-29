Llum verda a la modificació de les ordenances fiscals de Roda de Ter pel 2026

El ple de l'Ajuntament de Roda corresponent amb mes d'octubre ha donat llum verda a les ordenances fiscals pel 2026.
En concret, es modifiquen aspectes de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i l'Impost sobre l'Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua).
A diferència d'altres municipis, a Roda no es modificarà la taxa d'escombraries, ja que el cost establert ja cobreix el servei.
Les ordenances s'han aprovat amb els vots de l'equip de govern i la negativa de l'oposició.
Modificació de l'IBI
L'Ajuntament de Roda no incrementarà l'IBI l'any 2026, però eliminarà la bonificació del 5% per a qui domicili el rebut d'aquest tribut. Aquesta mesura "simplifica la gestió tributària" i generarà un augment de recaptació de 60.271 euros, detalla la regidora d'Hisenda.
Modificació de l'IVTM
Les modificacions en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) busquen simplificar la gestió i promoure la transició ecològica, detallen des del consistori. En aquesta línia, se simplifica la tramitació i els requisits per a persones amb discapacitat, limitant la comprovació al grau i la distinció del vehicle.
Es manté la bonificació del 100% per a vehicles històrics certificats i per a vehicles fabricats abans del 31 de desembre del 1999.
També s'ajusta la bonificació del 30% per a turismes, aplicant-la a aquells amb emissions de CO2 inferiors o iguals a 990 grams per quilòmetre.
Modificacions de la Plusvàlua
Es modifica el 95% de la plusvàlua per limitar-la a les transmissions que afectin l'habitatge habitual i al local del negoci familiar conjuntament, i se suprimeix la bonificació per a transmissions de terrenys que no siguin habitatge habitual.