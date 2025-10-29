El ple de Torelló condemna la «instrumentalització» de la problemàtica en seguretat per part d'alguns partits

La sessió plenària de l'Ajuntament de Torelló de passat mes de setembre va desenvolupar-se enmig d'un clima de tensió, a causa de la problemàtica creixent dels conflictius ocupes del carrer Sant Josep i la filtració d'una trucada telefònica entre una veïna i un agent de la Policia Local que admetia la falta de recursos per fer front a la situació.
Uns 200 veïns van acudir al ple del consistori per exigir solucions i mesures urgents per posar fi a la problemàtica. La sessió va desplegar-se entre nerviosisme i crits i, fins i tot, es va suspendre durant uns minuts.
Aquell dia, l'alcalde, Marçal Ortuño, apuntava que la protesta veïnal s'havia convertit en "un acte instrumentalitzat" per part de formacions polítiques sense representació al consistori, com Aliança Catalana o el Partit Popular.
Durant el ple del mes d'octubre, celebrat aquest dilluns, els quatre partits que configuren el plenari de la capital de la Vall del Ges han volgut reiterar la seva condemna a "la instrumentalització" dels fets per part d'algunes formacions i han censurat les "actituds fora de to" que es van donar a la sessió del setembre.
Per a explicar-se, han llegit una declaració conjunta. Creuen que el ple del mes passat va alterar-se "de manera intencionada" amb "actituds i expressions que atempten contra el respecte institucional de l'Ajuntament".
En el text, s'insisteix que el reglament del consistori preveu la participació dels veïns al ple, però que les intervencions s'han de fer "de manera ordenada, educada i sense faltes de respecte o actituds que no permeten el diàleg".
"Tots els grups municipals censurem les actituds i expressions fora de to que es van produir i, sobretot, l'ús polític del ple per part de formacions que no hi estan representades i la instrumentalització d'unes problemàtiques que afecten tota la ciutadania", diu la declaració institucional.
Al mateix temps, el text també remarca que "l'única intenció" d'aquests partits sense representació és "buscar visibilitat pública mitjançant la provocació, la falta de respecte i la confrontació", menystenint "els valors democràtics i les institucions".
Tanmateix, recorda que bona part dels veïns i veïnes que van acudir al ple interessats pel tema de la seguretat al municipi, no van sentir-se representats amb "les actituds irrespectuoses i polititzades".
"Tolerància zero" amb la delinqüència
La regidora de Seguretat, Elisabet Viñas, posa sobre la taula que hi ha veïns i veïnes "que tenen por" i que la ciutadania "sent inseguretat en alguns carrers", però nega categòricament que "no es pugui sortir al carrer" a Torelló: "És, frontalment, mentida".
"Delictes i delinqüents n'hi ha hagut sempre", apunta Viñas, afegint que el municipi practica la "tolerància zero" amb la delinqüència "vingui d'on vingui".
En referència a la problemàtica del carrer Sant Josep, la regidora explica que ja s'han tapiat dos pisos d'un dels blocs ocupats i que, des de l'Ajuntament, actuen amb "màxima contundència" contra les persones que no compleixen les normes de convivència.
"No pararem aquí", reitera Viñas, tot detallant que s'està treballant en altres expedients d'infrahabitatge.
Al mateix temps, reclama lleis més contundents per fer front a la delinqüència i als multireincidents, així com una justícia "més ràpida i eficient" i la possibilitat d'ampliar el cos de la Policia Local.
El pròxim 25 de novembre s'ha convocat la Junta Local de Seguretat, on participa la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, membres de la Conselleria d'Interior i, en aquesta ocasió, també representants de tots els grups municipals que configuren el ple de l'Ajuntament de Torelló.