Desallotgen un dels blocs ocupats de Torelló

Aquest divendres al matí s'ha posat en marxa un dispositiu policial a Torelló per desallotjar un dels blocs ocupats de carrer Sant Josep que havia generat problemes d'incivisme i malestar entre els veïns.

En un comunicat, l'Ajuntament de Torelló detalla que l'actuació arriba després de la declaració de l'edifici com a infrahabitatge i, un cop constatat, fa uns dies que era "inhabitable" segons la normativa d'habitatge i seguretat.

Aquest divendres s'ha procedit, segons diuen, al "desallotjament voluntari" dels inquilins. Fa dos dies els van notificar que tenien 48 hores per marxar-ne.

En cas que alguns es neguin a fer-ho, el consistori ho notificarà als jutjats perquè ordenin el desallotjament forçós en un màxim d'un mes.

El dispositiu està format per Policia Local de Torelló i Mossos d'Esquadra i també hi ha la presència dels Serveis Socials.