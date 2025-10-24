24 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Desallotgen un dels blocs ocupats de Torelló

L'Ajuntament va declarar la finca número 14 del carrer Sant Josep com a infrahabitatge

  • Imatge del desallotjament de la finca ocupada del carrer Sant Josep de Torelló. -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 d’octubre de 2025 a les 15:02
Actualitzat el 24 d’octubre de 2025 a les 15:05

Aquest divendres al matí s'ha posat en marxa un dispositiu policial a Torelló per desallotjar un dels blocs ocupats de carrer Sant Josep que havia generat problemes d'incivisme i malestar entre els veïns.

En un comunicat, l'Ajuntament de Torelló detalla que l'actuació arriba després de la declaració de l'edifici com a infrahabitatge i, un cop constatat, fa uns dies que era "inhabitable" segons la normativa d'habitatge i seguretat.

 

Aquest divendres s'ha procedit, segons diuen, al "desallotjament voluntari" dels inquilins. Fa dos dies els van notificar que tenien 48 hores per marxar-ne.

En cas que alguns es neguin a fer-ho, el consistori ho notificarà als jutjats perquè ordenin el desallotjament forçós en un màxim d'un mes.

El dispositiu està format per Policia Local de Torelló i Mossos d'Esquadra i també hi ha la presència dels Serveis Socials.

Et pot interessar