Una mirada social a la muntanya

El passat divendres va començar a caminar la 43a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló, un esdeveniment més que consolidat al calendari on natura i cultura muntanyenca es donen la mà per acollir centenars d'espectadors amb ganes d'adrenalina i de viatjar a llocs i escenaris de vertigen des de les butaques del Cirvianum i El Casal.
Però el festival possiblement no seria el que és sense la seva característica mirada social a la muntanya i a la ruralitat. Paisatges i històries per a reflexionar, que deixen a l'espectador sense alè, com quan encares els darrers metres abans de fer cim.
Precisament és així com moltes persones van sortir el dissabte al vespre de la sessió d'El Casal, on van projectar-se tres films en clau femenina -Haize Lerroak, The Men's Land i Straordinarie- que conviden a reflexionar al voltant de com interactuem amb la natura, la bellesa i la magnitud de la muntanya -i també la duresa de viure-hi i viure-la-, maternitats a les altures, desigualtats i prejudicis de gènere i, sobretot, l'estima per la terra i la voluntat d'explicar experiències per mostrar que una altra manera de viure és possible.
El Caucas, regió protagonista de la 43a edició
El Festival de Cinema de Muntanya de Torelló va arrencar divendres passat amb un espectacle inaugural dedicat a la "complexa" regió del Caucas, un viatge per descobrir una terra ubicada entre el mar Negre i el mar Caspi, un indret de frontera entre Orient i Occident, bressol d'una gran diversitat de pobles, llengües i cultures.
Geòrgia va centrar bona part de l'acte, amb danses i música tradicional. I, de fet, durant el cap de setmana s'han mostrat algunes pinzellades d'aquest territori, per exemple, a través de la pel·lícula The Men's Land, de la directora de cinema georgiana Mariam Katchvani, present a Torelló per contextualitzar el seu film.
El curtmetratge narra la història d'una dona jove d'una zona rural de Geòrgia, la qual lluita per heretar les terres de la seva família. La llei local, però, exigeix que, en cas que no hi hagi un fill home a la família, la propietat sigui per a un parent masculí.
Rècord de participació
La 43a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut rècord de participació: s'hi ha presentat 176 pel·lícules pertanyents a 31 països diferents. D'aquestes, un total de 49 films procedents de 18 països -28 estrenes estatals i tres estrenes mundials- seran les que es disputaran el gran premi del certamen, la Flor de Neu d'Or. França, el Regne Unit, Espanya i els Estats Units encapçalen la llista de nacionalitats que competiran pel guardó.
Al mateix temps, el festival també ofereix un ampli ventall d'activitats paral·leles a les projeccions, com exposicions, sessions a la biblioteca, conferències o propostes familiars.
Sigui com sigui, el certamen porta a la capital de la Vall del Ges centenars de persones amb ganes d'aprendre, de conèixer, de vibrar alt i, qui sap, potser també de motivar-se i aventurar-se a futurs viatges a indrets i paisatges d'aquells que et canvien la vida.