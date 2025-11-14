El Festival de Cinema de Muntanya de Torelló arrenca amb l'espectacle inaugural dedicat a la regió del Caucas

Aquest divendres arrenca el Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló amb l'espectacle inaugural dedicat a la "complexa" regió del Caucas. Concebut com un viatge per descobrir una terra ubicada entre els mars Negre i Caspi, l'espectacle mostrarà al públic la cultura i les tradicions d'un indret que fa frontera entre Orient i Occident.
La posada en escena comptarà amb veus destacades del Caucas, com la de la directora georgiana Mariam Khatchvani, qui portarà a la capital de la Vall del Ges la seva última pel·lícula, The Men's Land, on mostra la lluita d'una dona per mantenir les terres de la família davant d'una societat patriarcal que ignora els seus drets.
La 43a edició del certamen s'allargarà deu dies -fins al pròxim 23 de novembre- i es projectaran una cinquantena de films.
Un viatge a la regió del Caucas
El Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló aixecarà el teló aquest divendres 14 de novembre amb el Caucas com a convidat, una regió "complexa" i molt diversa que, a banda de tenir el cim més alt del continent europeu -l'Elbrús (5.642 metres)-, destaca per acollir una gran diversitat de pobles, llengües i cultures del planeta.
L'espectacle inaugural vol ser un "viatge" per aproximar-se, sobretot, a la regió de Geòrgia, "la més propera i occidentalitzada", segons paraules del director del certamen, Joan Salarich. Hi haurà una petita mostra de la seva cultura a través de danses i música.
Més concretament, es podrà gaudir de la música polifònica georgiana, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco, gràcies a la interpretació de la coral Vocal Vircan. Aquesta coral té vuit cantants, la meitat d'origen georgià i l'altra meitat català. També es comptarà amb la interpretació de la ballarina georgiana i resident a Torelló, Mariami Tserediani.
La posada en escena comptarà també amb les veus de la freerider Núria Castán, el guia de muntanya Xavi Llongueras i especialment la prestigiosa directora de cinema georgiana Mariam Katchvani. "Amb les pel·lícules, intento sempre promocionar, protegir i defensar les dones de la meva regió, Esvanetia, i ensenyar la meva cultura i país al món", explica en una entrevista la directora.
Una de les experiències que la van marcar i que l'han portat a ser directora de cinema és que la seva besàvia va haver d'abandonar la seva filla -la seva àvia- perquè va enviudar. El sistema la va obligar a casar-se amb un altre home i començar una nova vida -ve a ser un "segrest", diu-. Són algunes de les normes culturals del seu país que ella mateixa ha criticat públicament.
La pel·lícula que es veurà a Torelló, The Men's Land parla precisament de les dones d'allà i posa el focus en "les emocions" de les protagonistes. La majoria dels personatges, a més, no són actors ni actrius professionals.
Sobreviure a una allau i com tornar a la muntanya
Entre els treballs d'autors catalans que es podran veure destaca Inner Fight de Núria Castán, professional de l'snowboard i dissenyadora gràfica. És un curtmetratge molt personal i la seva òpera prima on relata la lluita mental després de sobreviure a una allau. Segons detalla, vol mostrar la part "més sensible i vulnerable" d'un esportista, tot i que és conscient que pot ressonar a moltes persones que han hagut d'afrontar moments difícils.
Amb aquest treball, també vol contribuir a "trencar tabús" de la salut mental i explicar com, gràcies a la psicologia cognitiva i esportiva que ha fet, ha pogut continuar endavant i poder tornar a la muntanya. "Va ser frustrant en alguns moments en no poder arribar on volia", admet. Una de les claus va ser fer escalada i "entrenar l'adrenalina".
Fer el seu primer curt també ha representat un gran repte. "He sigut la directora, productora, dissenyadora gràfica, protagonista i veu, és molta feina (...) però ha valgut la pena".
Rècord de participació
La 43a edició està marcada per un rècord de participants: 176 pel·lícules inscrites de 31 països. Un cop feta la preselecció, es projectaran 49 films de 18 països diferents. Aquests seran els projectes que es disputaran el gran premi, la Flor de Neu d'Or.
De les pel·lícules que es podran veure durant els dies de festival, 28 són estrenes estatals i 3 a escala mundial. "Creiem que és un programa molt compensat i de molta qualitat", afirma el director del certamen, Joan Salarich.
França encapçala la participació en la selecció competitiva, seguida del Regne Unit, Espanya i els Estats Units. La presència catalana es concreta en tres pel·lícules.
Entre els projectes que es podran veure hi ha la del francès Mathis Dumas amb Better Up There, una immersió al món del freeride i la competició d'alt nivell, i l'eslovac Pavol Barabas, multipremiat al festival de Torelló, i que presentarà Tribe Within.
Amb l'objectiu d'oferir "diversitat de mirades", també s'ha escollit Straordinaire, una pel·lícula de la italiana Georgia Lazzarini, on es retrata sis dones guardes de refugi, o el francès Guillaume Broust, que a The Future of Climbing qüestiona el futur de l'escalada. A The Last Expedition, la polonesa Eliza Kubarska recupera la memòria de la llegendària alpinista Wanda Rutkiewicz.
Fora de competició, es podran veure els projectes de Jordi Rulló, amb el títol El Llanto del Glaciar, o Confiança Cega, de la catalana Marta Ribera. Totes dues pel·lícules s'estrenaran a Torelló.
Activitats paral·leles
Un dels trets distintius del festival és la gran quantitat d'activitats paral·leles que s'organitzen al voltant de la trobada cinèfila. Des d'exposicions, sessions a la biblioteca, conferències i activitats més lúdiques com el Torelló Mountain Wines completen una oferta per a tot tota mena públic.