Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 14, 15 i 16 de novembre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 14, 15 i 16 de novembre a les nostres comarques.
Torelló: Festival BBVA de Cinema de Muntanya
Del 14 al 23 de novembre se celebra la 43a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló, una cita marcada al calendari pels amants de les aventures. Enguany, el certamen ha batut el rècord de participació i, en total s'hi han inscrit 176 pel·lícules, de les quals se n'han escollit 49 per al concurs oficial. El Caucas centra l'edició 2025: l'espectacle inaugural d'aquest divendres 14 de novembre se centrarà en aquest territori.
- Què? Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló
- Quan? Del 14 al 23 de novembre
- On? Torelló
- Més informació
Roda de Ter: Jornades Miquel Martí i Pol
Durant el mes de novembre es despleguen les Jornades Miquel Martí i Pol, impulsades per la fundació que porta el seu nom i que, enguany, commemora el 22è aniversari de la mort del poeta de Roda de Ter. Aquest divendres 14 de novembre és el torn d'Amb veu pròpia. Accions poètiques, amb l'espectacle Ara mateix enfilo aquest poema a partir de textos de Miquel Martí i Pol visitats pel raper Jupyker.
- Què? Jornades Miquel Martí i Pol
- Quan? Novembre 2025
- On? Roda de Ter/Osona
- Més informació
Vic: Visita guiada dels diumenges
Els diumenges de novembre, Vic ofereix una visita guiada que, aquest mes es fa en col·laboració amb Aigües Vic en motiu del seu aniversari. La visita Fonts, Pous i Repartidors. El repte d'abastir d'aigua la ciutat anirà a càrrec de Xavier Cervera.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
- On? Vic
- Més informació
Sant Romà de Sau: Festa Major 2025
El dissabte 15 de novembre se celebra la Festa Major de Sant Romà de Sau al Mirador de la presa. La jornada començarà al migdia amb un dinar, continuarà amb la xerrada Els boscos al segle XXI, canvi climàtic i focs a càrrec de Martó Boada i Jaume Marlés; i a les 19:00 hores tindrà lloc el tradicional ball del fanalet amb l'Orquestrina de la Gorga.
- Què? Festa Major de Sant Romà de Sau
- Quan? 15 de novembre
- On? Mirador de la presa
- Més informació
Gurb: Festa Major 2025
De l'11 de novembre al 7 de desembre, Gurb celebra la Festa Major 2025 amb un programa carregat d'activitats culturals, esportives, tradicionals i populars com el pregó, música en directe, el ciclocros o el correfoc. Aquest divendres 14 de novembre tindrà lloc, precisament, el pregó de Festa Major a càrrec de Joaquim Solé Serrallonga. El dissabte 15 de novembre serà el torn de la Baixada de carretons i el concert amb l'Orquestra Maravella, mentre que el diumenge 16 de novembre serà el Torneig de petanca, la cursa solidària d'Osona Contra el Càncer i la festa familiar al pavelló municipal.
Osona: Marxa Rupit-Taradell
Diumenge 16 de novembre arriba la 45a edició de la Marxa Rupit-Taradell, una caminada històrica que travessa per bonics paratges de la comarca d'Osona. Consta de 43,5 quilòmetres i forma part de les activitats que l'agrupació d'entitats de Taradell organitzen per a aconseguir fons per La Marató de 3Cat.
- Què? 45a Marxa Rupit-Taradell
- Quan? 16 de novembre
- On? Osona
- Més informació