La nova exposició del MEV explora l'ús d'objectes quotidians medievals per connectar amb la dimensió espiritual

Després de l'exitosa exposició Bèsties, guardonava amb diferents premis i convertida en una experiència immersiva que viatjarà per diferents països, el Museu d'Art Medieval de Vic (MEV) presenta Instruments de l'ànima. Matèria i esperit a la Catalunya Medieval, una mostra que explora com l'ús d'objectes quotidians de l'edat mitjana i el cristianisme feien de mediadors i facilitaven el diàleg amb la dimensió espiritual i allò diví.
Es tracta d'un projecte concebut durant 11 anys i coproduït juntament amb el Museu de Lleida, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i el Museu d'Art de Girona amb el suport de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya.
Des de relíquies fins a escultures, passant per imatges pintades en objectes de metall, pergamins o cristalls, l'exposició permet a l'espectador descobrir peces que formen part de les reserves i que normlament no es mostren a les sales dels museus, o bé que formen part de la col·lecció que s'ensenya i ara prenen un nou sentit.
L'exposició tindrà caràcter itinerant i, entre el 2026 i el 2027, es podrà veure en els diferents equipaments culturals que han format part del projecte. A Vic, es podrà visitar des del dissabte 22 de novembre fins al 8 de febrer del pròxim any.
"El que viatjarà és la idea, no les peces", remarca Oriol Picas, director de MEV per explicar que cada museu mostrarà obres del seu fons.
Objectes materials com a vehicles per a la transcendència
A Vic, Instruments de l'ànima mostra una trentena de peces que, a través del seu ús quotidià, feien de vehicles per connectar amb el món espiritual en l'època medieval. Són objectes datats entre els segles XI i XVI que feien de mitjancers entre allò quotidià i allò diví en el cristianisme medieval i facilitaven el diàleg amb Déu.
La producció, comissariada per Marc Sureda i Albert Velasco, ensenya peces que revelen els camins materials de l'ànima per elevar-se "des dels sentits cap a la transcendència".
Molts dels objectes que s'hi exposen no s'han mostrat fins avui, ja que formen part de les reserves dels museus. Sovint són peces "més senzilles i humils", que no van ser concebudes com a obres d'art, sinó com a instruments de culte i pel dia a dia.
A Instruments de l'ànima prenen "un nou angle", una nova mirada per redescobrir la seva funció original més enllà del seu valor estètic.
Sis espais diferents
"No hi ha religió sense objectes". Amb aquesta idea comença el recorregut per l'exposició, que es podrà veure al MEV fins al pròxim 8 de febrer. La mostra transcórrer entre sis espais diferents entesos com a "possibles vies d'interpretació", detalla Marc Sureda.
Els cinc sentits és la primera parada i compta amb objectes per tocar, tastar -un neuler per elaborar les hòsties-, escoltar -una campana- i olorar -l'encens-. Continua amb El Llenguatge de la Matèria, amb peces com un evangeli amb cobertes d'argent i la lipsanoteca d'alabastre.
El tercer espai és En cos i ànima, i posa el focus en la forma amb què el cristianisme entén el cos com a mitjà per connectar amb allò diví -entre els objectes hi ha un reliquiari de costella amb pedres que protegeixen la relíquia-.
Finalment, el recorregut mostra les Finestres al cel, amb retrats de Déu o de sants; Conviure amb el sagrat i Instruments transculturals procedents de terres llunyanes usats com a objectes de culte.
Quins són els instruments de l'ànima presents avui a Vic?
El director del Museu d'Art Medieval de Vic, Oriol Picas, explica que el projecte va molt més enllà de l'exposició i, atenent el compromís social de la institució, l'equipament donarà continuïtat a la idea desplegant un exercici de cocreació amb les diferents comunitats religioses i espirituals presents a la capital d'Osona.
Es tracta d'una iniciativa paral·lela que es nodreix d'una investigació que interpel·la les diferents comunitats religioses i espirituals presents a la ciutat, com el Sikhisme, Islam, Cristianisme, Budisme, Hinduisme, Espiritualitats no confessionals, Animisme i Xamanisme. L'objectiu és mostrar aquesta diversitat espiritual present avui dia a la ciutat.
D'aquesta manera, s'aprofita la cultura i l'art com a eina de cohesió social i de diàleg intercultural a la capital d'Osona, on el 33% de la població és migrada.
Instruments de l'ànima. Matèria i esperit avui a Vic es desplegarà entre el gener i l'abril del 2026. Entre altres, s'oferiran exposicions i accions performatives per a reinterpretar el llegat medieval des d'una mirada contemporània. El projecte culminarà amb un documental produït per la Kaseta que s'estrenarà la tardor del pròxim any.
Amb aquest tancament, es completa "la quadratura del cercle", insisteix Marc Sureda, comissari de l'exposició, afegint que "el MEV està realitzant uns projectes modèlics".