L'Ajuntament de Manlleu obre la convocatòria per adjudicar 78 parcel·les d'hort

L'Ajuntament de Manlleu inicia el procés per adjudicar 78 parcel·les d'hort ubicades entre les zones de Can Sanglas, la Platja del Dolcet i la Coma. Al mateix temps, també es disposa d'un espai de taules de cultiu adaptades.
Les llicències actuals dels horts finalitzen el dissabte 28 de febrer de 2026 i, per aquest motiu, el consistori obre una convocatòria per optar a les parcel·les, que podran conrear-se durant els pròxims quatre anys.
L'oferta consisteix en una parcel·la d'entre 45 i 50 metres quadrats, formació en horticultura ecològica, aigua pel reg, compost, eines i participació en un projecte comunitari.
Poden optar-hi persones majors d'edat, centres educatius i entitats. Les sol·licituds es poden presentar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al divendres 2 de gener de 2026.
Per a aquesta nova convocatòria s'han definit unes noves bases amb l'objectiu de regular el procés d'adjudicació de les parcel·les, garantint la sostenibilitat econòmica del projecte i aconseguint una diversitat de perfils a totes les zones d'horta.
El cost anual per parcel·la és de 120 euros, mentre que el de la taula de cultiu adaptada és de 80 euros. Les persones jubilades, amb discapacitat o famílies amb renda baixa que ho acreditin, podran gaudir de l'import bonificat amb un valor de 60 euros.
Des del consistori animem a les persones interessades a presentar les seves sol·licituds perquè conrear un hort augmenta l'exercici físic, millora l'estat d'ànim i el descans personal, permet obtenir verdures ecològiques i introduir aliments frescos a la dieta, suposa l'adquisició de rutines, aprenentatges i una millor organització del temps, així com conèixer noves persones amb interessos comuns.