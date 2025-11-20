Roda de Ter impulsa un procés participatiu per abordar la problemàtica del trànsit

L'Ajuntament de Roda de Ter ha impulsat un procés participatiu per abordar la problemàtica del trànsit al municipi, que culminarà amb una votació ciutadana per trobar la millor solució al conflicte de mobilitat. Juntament amb Portacabot, l'empresa que coordina el projecte, l'alcalde de Roda ha presentat el procés participatiu a la ciutadania aquesta setmana.
La necessitat de trobar una solució a la problemàtica del trànsit rodat del municipi ja es va plantejar al principi del present mandat. Les dades aproximades mostren uns volums d'uns 15.000 vehicles diaris que passen per la travessa de Roda.
La Generalitat és l'ens titular de la carretera. L'any 2021 va traslladar un estudi de trànsit a l'Ajuntament que plantejava diferents anàlisis i possibles solucions. Al mateix temps, el consistori ha millorat la mobilitat interna, ha pacificat part del trànsit o ha impulsat el transport públic.
També s'ha creat una Taula de Trànsit formada pels diferents grups polítics que configuren el plenari amb l'objectiu d'analitzar, parlar i buscar informació des d'un punt de vista tècnic, polític i social.
Procés participatiu
El procés participatiu que s'ha iniciat aquesta setmana acabarà amb una votació de la ciutadania que servirà per orientar la decisió de l'Ajuntament, que haurà de traslladar a la Generalitat.
Els objectius del procés són informar a la ciutadania les diferents opcions que hi ha sobre la taula per mitigar la situació actual de trànsit; generar un debat plural; establir criteris per avaluar objectivament les opcions, incloent-hi el cost, els terminis, les repercussions per la salut, el medi ambient i la seguretat de cada opció; la recollida de propostes; i garantir la transparència de tot el procés.
El procés consta de diverses fases i, actualment, s'està incidint en la informació i difusió d'aquest. Posteriorment, s'impulsaran sessions de debat i entrevistes en profunditat a entitats, partits polítics i altres figures tècniques -novembre i desembre del 2025 i gener i febrer del 2026-, més endavant començarà la campanya i la votació -podria ser abans de Setmana Santa del 2026- i, finalment, es comunicarà el resultat i s'avaluarà el funcionament del procés -maig 2026-.