Manlleu demana una «millora urgent» de la mobilitat en transport públic

El ple de l'Ajuntament de Manlleu corresponent al mes de maig ha aprovat per unanimitat una moció del grup municipal de Junts per a la millora urgent de la mobilitat en transport públic a la vila i el reforç de les connexions interurbanes.
En aquesta línia, el text critica que el Govern de la Generalitat ha aprovat donar continuïtat a les concessions del bus interurbà fins a l'any 2034, unes adjudicacions que vencien el 2028 essent la 3a pròrroga que es dur a terme. "Per Manlleu, i Osona, era l'oportunitat d'adjudicar serveis més adaptats a la nova realitat de la població", diu la moció.
Entre els acords, el text planteja les millores anunciades a la línia de bus entre Manlleu i Vic per constatar-ne la insuficiència i resoldre els dèficits estructurals de mobilitat del municipi; instar el Govern de la Generalitat a la implementació "immediata" d'una connexió "directe, regular, freqüent i competitiva" entre Manlleu i Barcelona, amb horaris adaptats a les necessitats laborals i educatives i amb un temps de trajecte competitiu respecte al vehicle privat; requerir a la Generalitat a instaurar un calendari i finançament per a la construcció d'una estació d'autobusos a Manlleu als terrenys que mana el POUM, els quals són propietat d'Adif, i demanar aquest que els cedeixi; al mateix temps, sol·licitar a les delegacions dels governs de l'Estat i de Catalunya a "col·laborar i facilitar" els mecanismes necessaris perquè l'Ajuntament de Manlleu pugui disposar dels terrenys sense haver de fer cap aportació econòmica; també denunciar "la manca de resposta institucional" a la carta enviada alcaldia de Manlleu al secretari de Mobilitat, així com exigir una "resposta formal" en relació amb les demandes plantejades a l'escrit; sol·licitar una reunió amb el director general d'Infraestructures de Mobilitat per establir "un full de ruta concret, planificat i amb compromisos verificables"; la implicació directa de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en la resolució del dèficit estructural que pateix Manlleu i el conjunt d'Osona; instar que qualsevol resolució relativa a la pròrroga o als contractes de transport interurbà incorpori les conclusions i propostes derivades del projecte Urban-; i demanar al Govern de la Generalitat valorar la licitació de les línies de transport que donen servei a Manlleu i Osona amb l'objectiu d'adaptar-les a les necessitats reals del territori.
"Plou sobre mullat"
"Manlleu té un problema amb el transport públic", diuen des d'Ara Gent de Manlleu. En aquesta línia, apunten que les connexions amb altres municipis no és bona o que les freqüències són insuficients. Aposten per la millora de la connexió amb Vic i Barcelona, amb més coordinació horària i el reforç del transport direcció als polígons industrials.
"El tren no pot arribar arreu i cal complementar-lo amb una xarxa interurbana d'autobusos apostant per la intermodalitat per combinar diferents mitjans de transport", apunten des de la CUP. També critiquen que l'aprovació per part del Govern de la pròrroga "previsiblement" serà amb els vots de Junts i ERC, partits que configuren l'equip de govern de Manlleu: "Els instem a exercir pressió portes endins".
"Compartim el diagnòstic de fons", diuen des del PSC, tot insistint que "Manlleu i el conjunt d'Osona pateixen des de fa massa temps un dèficit evident en matèria de mobilitat i transport públic". En aquesta línia, admeten que és "legítim i necessari" reclamar millores, però remarquen "que no hi ha un xec en blanc" i critiquen que han presentat esmenes a la moció "que no s'han incorporat".
Després de diversos plens de l'Ajuntament presentant mocions que fan referència al transport públic, "a Manlleu plou sobre mullat", reiteren des de Junts. "El que no fan ni Renfe ni Adif, es fa des del territori", destaquen, i posen en valor la feina que fa l'Oficina de l'R3, el Consell Comarcal i els consistoris del territori.