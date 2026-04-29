Manlleu exigeix una estació de tren «digne, funcional i accessible»

El ple de l'Ajuntament de Manlleu corresponent al mes d'abril de 2026 ha aprovat una moció presentada pel grup municipal de la CUP -i amb la incorporació de propostes de Junts- per a dignificar el servei ferroviari a la capital del Ter. El plenari ha donat llum verda al text amb els vots favorables de tots els grups municipals excepte dels regidors del PSC, que s'han abstingut.
La moció carrega contra l'Estat espanyol i Adif per "la deixadesa" en què es troba l'estació de tren de Manlleu. En aquesta línia, el text presentat pels cupaires apunta que les instal·lacions estan "en un estat de semiabandonament", amb dificultats d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, amb serveis "insuficients" –no hi ha lavabos ni bar-, andanes "massa curtes" pels trens llargs i un manteniment "pèssim" i un servei de neteja "gairebé inexistent".
Al mateix temps, lamenta que el Pla de Rodalies 2026-2030 no inclou cap mesura per revertir la situació de l'estació de tren, motiu pel qual el passat mes de març la CUP Manlleu va presentar una proposta de resolució a la Comissió d'infraestructures del Parlament de Catalunya detallant accions "urgents i estructurals" per revertir la situació en una estació que compta amb una demanda diària d'unes 384 usuaris.
La moció també reivindica el paper de Manlleu com a segon municipi més poblat d'Osona amb més de 21.000 habitants, encara que "l'àrea d'influència" de la vila supera els 35.000. Entre les demandes que exposa el text hi ha que la gestió de l'R3 passi a ser "pública i de titularitat catalana"; que la millora de l'estació de Manlleu s'incorpori al pla de Rodalies 2026-2030 tenint en compte actuacions a la via, en els passos a nivell, a les andanes, l'adequació de les instal·lacions i un estudi per a la implantació d'una estació de mercaderies a la capital del Ter; major nivell de manteniment i neteja per part d'Adif; que l'Ajuntament pugui participar de la gestió de l'edifici; augmentar la freqüència de trens de l'R3 entre Vic, Manlleu i Torelló; iniciar els estudis pel desdoblament de la línia entre la capital d'Osona i la capital de la Vall del Ges; i fomentar la intermodalitat de l'estació amb una parada d'autobusos interurbans que comuniquin amb àrees com el Voltreganès o Roda de Ter, així com aparcaments "segurs" per a bicicletes.
"El que plantegem és molt senzill: que el tren torni a ser una eina útil per a la mobilitat quotidiana per a la gent d'Osona", diu la moció de la CUP, insistint en el fet que, per a fer-ho possible, cal "dignificar" l'estació de tren de Manlleu i el servei que s'ofereix, que "està molt per sota dels mínims esperats". "Exigim l'estació que Manlleu es mereix: digne, funcional i accessible", conclou el text.
Llum verda a la moció
El ple manlleuenc ha aprovat la moció cupaire per a la dignificació del servei ferroviari a l'estació de tren de la vila amb els vots favorables de Junts, ERC, Ara gent de Manlleu i Aliança Catalana. Els regidors del PSC s'han abstingut.
"L'estació està feta un nyap, però no és d'ara, fa anys i panys", diuen des d'Aliança Catalana, i demanen millorar el servei ferroviari. Des del govern -format per Junts i ERC- donen suport a la moció i creuen que "és un pas més per a intentar millorar la situació". També detallen que s'han reunit amb responsables de diferents institucions sense massa èxit i, per aquest motiu, el setembre del 2025 l'alcalde va enviar una carta personal al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, "convidant-lo a visitar l'estació de Manlleu venint amb tren amb l'R3", una acció que no s'ha donat. Així mateix, apunten que han buscat "complicitats" amb la Generalitat, i a mitjans de maig, el govern manlleuenc es reunirà denou amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i amb Pere Macias, del comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies.
Des del PSC, tot i l'abstenció, han catalogat la moció de "constructiva". Admeten que l'estació té "moltes deficiències" i, també, que l'R3 presenta "mancances reiterades". Els socialistes insisteixen que hi ha "necessitat de millora" en aspectes com l'accessibilitat, el manteniment, en la qualitat del servei i en intermodalitat, però remarquen que cal establir un calendari "realista" per a una "reparació real".