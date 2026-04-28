Els claustres de tres dels instituts de Vic rebutgen mossos a les aules

Una setantena de docents d'Osona i el Lluçanès s'han manifestat aquesta tarda davant de l'Institut de Vic per rebutjar la presència de mossos als centres educatius. Els professors han fet proclames com "Menys policia, més educació" i "Boicot PSC" i en una pancarta es podia llegir "Més equips socials i menys agents policials".
Anna Masllorens, docent de l'Institut Comtat d'Osona, ha criticat que és un model "molt perillós" perquè "es vulneren molts drets" i ha subratllat que la presència d'agents de paisà "és una figura que ens incomoda moltíssim". Educació preveu aplicar la mesura als instituts de Vic i des de l'assemblea de docents han assegurat que els claustres de tres dels quatre centres que hi ha a la ciutat -a excepció de l'Institut de Vic- ja han rebutjat la mesura.
Els professors que s'han concentrat a Vic consideren que la presència policial no contribuirà a millorar la convivència escolar i defensen que aquesta tasca correspon als equips educatius i als professionals especialitzats en mediació i acompanyament. Al mateix temps, denuncien manca de transparència per part del Departament d'Educació i de les direccions dels centres en la implementació de la mesura.
Masllorens ha explicat que aquesta mesura "desautoritza directament" els professors i, per tant, "en el moment en què entra un mosso quedaríem absolutament fora de lloc". "Vivim en una societat complexa, on és normal que hi hagi conflictes, però s'han de resoldre mitjançant el diàleg i fórmules molt diferents de les que proposen els Mossos. Encara que sembla que sigui un cos de prevenció, al final tots sabem que és un cos més aviat dissuasiu", ha exposat. A més, la docent creu que els joves "no estaran còmodes amb la figura del mosso": "És una figura que no necessitem per a res i, a més, creiem que és molt perillós".
En la mateixa línia s'ha expressat Sònia Zapata, del sindicat USTEC, que ha deixat clar que els centres necessiten "més psicopedagogues, més figures socials, més psiquiatres i més temps per coordinar-nos i baixar les ràtios", i ha afegit que "tot això no es resol amb una figura de seguretat a dins dels centres, això es resol amb invertir diners en l'educació pública i amb dignificar la figura del docent", ha subratllat.
Tres dels quatre instituts ja han rebutjat la mesura
A Vic, el Govern preveu aplicar el pla pilot als tres instituts d'educació secundària obligatòria -l'Institut Jaume Callís, l'Institut La Plana i l'Institut Comtat d'Osona-, així com al centre de formació professional, l'Institut de Vic. Des de l'assemblea de docents d'Osona han explicat que els claustres dels tres instituts ja han rebutjat la mesura "per unanimitat" i han detallat que s'estan recollint signatures a l'Institut de Vic perquè es pugui portar la decisió al claustre. Precisament per aquest motiu s'ha decidit fer la protesta davant d'aquest centre educatiu.
Aquest dimarts, el Govern ha remarcat que es tracta d'una mesura de caràcter "voluntari" dels centres adherits i la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha insistit que la proposta "innovadora" ve de la mateixa comunitat educativa. Paneque ha reivindicat el paper dels Mossos d'Esquadra en la millora de la "cohesió" social i ha defensat que poden "acompanyar la prevenció de conflictes". Alhora, ha afirmat que seran les direccions dels centres les que decideixin participar-hi, i que hi ha altres instituts que han mostrat la seva voluntat d'entrar en la prova pilot, però no han pogut formar-ne part. El pla pilot contempla d'entrada 14 instituts de tot Catalunya.