Detenen a Vic un menor d'edat per sostreure un rellotge a una dona gran

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vic un menor d'edat per haver sostret un rellotge a una dona gran. En concret, els fets van tenir lloc aquest dimarts pels volts de dos quarts de cinc de la tarda al carrer Mare de Déu del Pilar. La policia catalana va rebre un avís que s'havia produït un robatori amb violència a la via pública i, en arribar al lloc dels fets, els agents van localitzar una dona, de 73 anys, que acabava de ser assaltada.
Segons el relat de la víctima, dos individus l'haurien abordat per darrere i li haurien sostret el rellotge del canell. A conseqüència de l'acció, la dona va patir contusions i esgarrapades lleus.
Un testimoni va ser clau per a resoldre el cas: va sentir crits d'auxili de la víctima, es va desplaçar fins a ella i va observar com un dels autors fugia corrents. D'aquesta manera, va poder facilitar immediatament la informació del succés als Mossos.
A partir d'aquí, diverses patrulles van començar la recerca dels lladres i, pocs minuts després, una altra patrulla va detectar un individu que coincidia amb la descripció facilitada. En ser requerit pels agents, va fugir a peu i es va iniciar una persecució que va finalitzar en un aparcament del passeig de la Generalitat, on l'individu va ser interceptat.
El menor va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte de lesions lleus, i va ser traslladat a la Fiscalia de Menors la mateixa tarda.