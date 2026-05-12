Detenen dos joves per quatre robatoris amb violència a Vic

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 18 i 22 anys com a presumptes autors de quatre robatoris amb violència i intimidació a Vic. Els fets van passar entre el 6 i 16 d'abril i, en dos dels casos, els lladres van abordar les víctimes al carrer i els van sostreure els penjolls. Els altres dos cops van passar en establiments, on van robar els diners de la caixa registradora.\r\n\r\nDurant la investigació, la policia va descobrir que en la majoria dels casos eren dues persones o més les que actuaven: mentre un feia tasques de vigilància, els altres aprofitaven per cometre un robatori i, en cas que fos necessari, no dubtaven a fer ús de la força.\r\n\r\nDesprés de diverses gestions, els investigadors van poder identificar dos dels principals autors, que van ser localitzats i detinguts a Vic el passat 5 de maig. Els detinguts van passar el 7 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves detencions.\r\n