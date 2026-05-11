Treballadors de Pascual a Gurb tallen la rotonda d'accés a la C-17 durant la vaga

Una cinquantena de treballadors de la planta que Pascual té a Gurb han tallat durant uns minuts la rotonda d'accés a la C-17 durant la vaga que han convocat aquest dilluns. El personal de l'empresa ha aturat l'activitat durant tot el dia per intentar forçar una negociació col·lectiva després de l'acord de venda de la planta làctia a Casa Tarradellas, on la companyia catalana té previst d'iniciar una nova activitat industrial centrada en la fabricació de mozzarella.
Un dels empleats, Pedro Chuecos, ha explicat que no veuen clara la proposta de continuïtat individual que els fa Tarradellas, ja que "només" se'ls garanteix el sou i l'antiguitat. Chuecos ha afegit que desconeixen els torns, els horaris i la resta de condicions laborals per "poder decidir". A més, els treballadors pensen que la manera d'actuar de l'empresa els últims mesos respon a "un ERO encobert" i demanen a Pascual que "segui a negociar".
En aquesta línia, segons ha apuntat Andrés Rodríguez, un dels portaveus dels treballadors, amb la negociació es vol aconseguir que tant aquelles persones que vulguin seguir un camí amb Tarradellas com els que decideixin anar-se'n, puguin fer-ho "amb les millors condicions". Una pancarta en què es podia llegir "El vostre benefici no val més que el de 80 famílies" ha presidit la protesta.
Ofertes de continuïtat individuals
Per la seva banda, fonts de Pascual han defensat que s'han fet arribar als treballadors ofertes de continuïtat individuals per part de Casa Tarradellas que mantenen el salari i l'antiguitat i confien que, tot i el rebuig inicial, finalment siguin acceptades. Si aquest procediment no prospera, la companyia no tanca la porta a fer un procediment d'extinció col·lectiva.
Des de Casa Tarradellas han explicat que la gestió de la plantilla correspon "exclusivament" a Pascual, com a responsable de l'activitat laboral actual. En aquest sentit, l'empresa ha puntualitzat que el procés de compra és diferent de l'àmbit laboral i de la gestió de la plantilla.