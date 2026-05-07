La plantilla de Pascual a Gurb denuncia «vulneració del dret de vaga»

La plantilla de la fàbrica de Pascual a Gurb ha denunciat "vulneració del dret de vaga" a través d'un comunicat. Segons han explicat els treballadors, l'empresa vol iniciar "el desmantellament de la unitat productiva" aquest cap de setmana i reduir a la meitat la capacitat de la planta desmuntant una de les dues línies actuals d'uperització i, així, "desactivar els efectes de l'aturada" convocada per a dilluns vinent.
A més a més, la plantilla ha afegit que la planta osonenca va deixar de tractar i envasar la llet que fins ara produïa per a la marca Lidl entre febrer i març, i que deixaran de fer-ho també per a la marca Llet Nostra el pròxim dia 13 de maig, tal com han anunciat. Aquesta producció, segons han apuntat els treballadors, podria haver estat desviada a les instal·lacions de Pascual a Aranda del Duero (Burgos) per evitar les conseqüències de la vaga.
Per la seva banda, Quim Español, advocat del Col·lectiu Ronda i assessor de la plantilla, dona per fet el desmantellament de la planta i recorda que la legislació "veta expressament" les actuacions tendents a substituir els treballadors en vaga o l'adopció de mesures destinades a mantenir la producció per vies alternatives, "que és exactament el que està fent Pascual".
Reunió sense acord
Aquest dijous ambdues parts s'han reunit per mirar d'arribar a un acord, però no s'ha trobat una solució al conflicte i els treballadors mantenen la incertesa pel futur laboral. La plantilla ha manifestat a la Inspecció del Treball la por que aquest cap de setmana es desmantelli la meitat de la fàbrica, mentre que l'empresa s'ha limitat a reiterar que no accepta una negociació col·lectiva i que tractarà els casos individualment. Enmig del conflicte entre direcció i treballadors, la plantilla s'està organitzant perquè "cap altra màquina surti de l'empresa".
La convocatòria de vaga es va produir arran de "la incertesa laboral" per l'acord de venda, per part de Pascual, de la planta làctia de Gurb a Casa Tarradellas. La companyia catalana té previst d'iniciar en aquest emplaçament una nova activitat industrial centrada en la fabricació de mozzarella.