Illa, davant de la indústria càrnia: «No pot ser que un treballador no es pugui pagar un pis»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat des de Gurb a la responsabilitat del sector carni per contribuir a la cohesió social i fer avançar el país. "No es pot construir una economia ni un país en què la gent, treballant, no es puguin pagar un sostre", ha afirmat. Cal oferir les "mateixes obligacions i els mateixos drets" a les persones nouvingudes, ha dit, en referència al procés de regularització que està en marxa.
Ho ha dit durant la clausura de l'Assemblea General Ordinària de la Federació Empresarial de Carnis i Indústries Càrnies (FECIC) que s'ha celebrat a Gurb, en un acte davant de més de 90 empreses del sector carni on també ha demanat "confiança" en la gestió de la pesta porcina africana (PPA)i treballar plegats per sortir "reforçats" d'aquesta crisi.
Davant dels empresaris, el president Illa ha reconegut la feina feta per convertir-se en un "sector essencial" amb un volum de facturació de 58.000 milions d'euros -un 18% del PIB- i al voltant de la meitat de les exportacions de tot Espanya.
En un context geopolític complex i amb crisis sanitàries com la dermatosi nodular contagiosa, el president ha demanat posar per davant de tot a la ciència i escoltar els experts. En aquest sentit, s'ha referit a la crisi de la pesta porcina africana, que ha impactat el sector carni des de fa mesos, i ha assegurat que "s'estan posant tots els esforços" per abordar-ho. També ha reconegut la importància de fer-ho plegats: "És impossible d'intentar resoldre si no hi ha una col·laboració del sector (...) aquí ens hem trobat, afortunadament, amb un sector estructurat i amb responsabilitat", ha afegit.
"Estem en una fase de captura", ha afirmat Illa, a un ritme de 350 o 400 captures de porcs senglars per setmana a la zona de risc i la idea és continuar així i anar fent el seguiment. El president també s'ha compromès a continuar "al costat" del sector i els ha animat a treballar plegats per fer d'aquesta crisi una "oportunitat", tot agraint també els esforços que han fet els empresaris en àmbits com la seguretat a les instal·lacions.