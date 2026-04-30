Casa Tarradellas adquireix la planta de Pascual a Gurb per impulsar la producció de mozzarella

Casa Tarradellas ha adquirit la planta làctia de Pascual a Gurb amb l'objectiu d'impulsar un nou projecte industrial centrat en la producció de mozzarella. L'operació respon a l'estratègia de totes dues companyies de reforçar la seva eficiència i competitivitat. Segons han informat aquest dimecres, l'acord preveu la transmissió de la propietat de les instal·lacions on Pascual desenvolupa actualment la seva activitat làctia, que es traslladarà a la planta que la companyia té a Aranda de Duero. Casa Tarradellas adaptarà la fàbrica de Gurb per posar-hi en marxa una nova línia d'elaboració de mozzarella destinada principalment a la producció de pizzes.\r\n\r\nAmbdues empreses assenyalen que, després d'analitzar diverses alternatives, aquesta operació és la millor opció per garantir un nou desenvolupament industrial de la planta, orientat exclusivament a la producció de mozzarella.\r\n\r\nSegons han informat, el projecte s'ha plantejat "amb una transició ordenada per preservar el teixit econòmic local". Durant el període de transició, Pascual mantindrà la seva política de compres i el suport a la ramaderia local, amb l'objectiu d'assegurar la continuïtat de les relacions amb els proveïdors i contribuir al desenvolupament sostenible del sector primari.\r\n