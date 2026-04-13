13 de abril de 2026

Una seixantena d'empreses participaran en la fira d'ocupació d'Osona

La iniciativa se celebrarà el pròxim 7 de maig a Vic

  • Presentació de la fira GiraFeina Osona 2026. -

Publicat el 13 d’abril de 2026 a les 16:56

El recinte firal del Sucre de Vic acollirà la 4a edició de la GiraFeina Osona, la fira de l'ocupació que promou la inserció laboral dels joves i professionals de la comarca. La iniciativa, impulsada per la Cambra de Comerç, l'Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal, tindrà lloc el pròxim 7 de maig.

La fira és una oportunitat per a totes aquelles persones del territori que estan buscant feina, permetent-los presentar candidatura a les més de 60 empreses que participaran a la cita.

L'edició 2025 va comptar amb més de 1.000 participants i es van registrar més de 5.000 candidatures de feina per cobrir més de 700 ofertes de feina. Per a una millor organització, s'ha habilitat una plataforma en línia per gestionar les inscripcions, una eina que permet als participants pujar el seu currículum i consultar les ofertes disponibles el mateix dia de la fira, optimitzant així el procés.

La fira GiraFeina comptarà amb espais diferenciats, entre els quals destaquen dues novetats: un espai d'autoocupació i oportunitats per emprendre i un espai d'intermediació laboral. Els espais restants són:

  • Espai empreses: es destinarà a companyies o entitats que ofereixen llocs de treball per atendre les candidatures.
  • Espai conferències: destinat a la realització de xerrades en el marc del talent i l'ocupació.
  • Espai coneix l'empresa: obert a empreses participants que presenten les seves ofertes laborals amb intervencions de cinc minuts.
  • Espai orientafeina: destinat a donar eines i informació per a la recerca de feina i preparació de l'entrevista.
  • Espai accés a la funció pública: informació sobre les oportunitats laborals dins l'administració pública, els requisits d'accés i els camins professionals vinculats als serveis públics.
  • Espai de sensibilització empresarial: format per entitats del tercer sector, administració pública i sindicats, destinat a informar sobre la importància de la inserció laboral de persones amb problemàtiques de salut mental, diversitat funcional, risc d'exclusió social o amb dificultats per ser inserides al món laboral, així com el servei d'arrelament laboral, l'existència de subvencions a la contractació i els drets laborals.

Et pot interessar