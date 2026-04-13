Una seixantena d'empreses participaran en la fira d'ocupació d'Osona

El recinte firal del Sucre de Vic acollirà la 4a edició de la GiraFeina Osona, la fira de l'ocupació que promou la inserció laboral dels joves i professionals de la comarca. La iniciativa, impulsada per la Cambra de Comerç, l'Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal, tindrà lloc el pròxim 7 de maig.\r\n\r\nLa fira és una oportunitat per a totes aquelles persones del territori que estan buscant feina, permetent-los presentar candidatura a les més de 60 empreses que participaran a la cita.\r\n\r\nL'edició 2025 va comptar amb més de 1.000 participants i es van registrar més de 5.000 candidatures de feina per cobrir més de 700 ofertes de feina. Per a una millor organització, s'ha habilitat una plataforma en línia per gestionar les inscripcions, una eina que permet als participants pujar el seu currículum i consultar les ofertes disponibles el mateix dia de la fira, optimitzant així el procés.\r\n\r\nLa fira GiraFeina comptarà amb espais diferenciats, entre els quals destaquen dues novetats: un espai d'autoocupació i oportunitats per emprendre i un espai d'intermediació laboral. Els espais restants són:\r\n\r\n\r\n\tEspai empreses: es destinarà a companyies o entitats que ofereixen llocs de treball per atendre les candidatures.\r\n\tEspai conferències: destinat a la realització de xerrades en el marc del talent i l'ocupació.\r\n\tEspai coneix l'empresa: obert a empreses participants que presenten les seves ofertes laborals amb intervencions de cinc minuts.\r\n\tEspai orientafeina: destinat a donar eines i informació per a la recerca de feina i preparació de l'entrevista.\r\n\tEspai accés a la funció pública: informació sobre les oportunitats laborals dins l'administració pública, els requisits d'accés i els camins professionals vinculats als serveis públics.\r\n\tEspai de sensibilització empresarial: format per entitats del tercer sector, administració pública i sindicats, destinat a informar sobre la importància de la inserció laboral de persones amb problemàtiques de salut mental, diversitat funcional, risc d'exclusió social o amb dificultats per ser inserides al món laboral, així com el servei d'arrelament laboral, l'existència de subvencions a la contractació i els drets laborals.\r\n\r\n