Amb l'arribada del bon temps, la cultura floreix arreu i, moltes vegades, en forma de festivals de música. Arreu del territori se'n celebren des d'ara i fins passat l'estiu, però entre tota l'oferta cultural i musical dels pròxims mesos, hi ha una proposta que no pots perdre't: el Cabró Rock de Vic.
Aquest 2026 se celebra els dies 12 i 13 de juny a la zona esportiva de la capital d'Osona, on s'espera reunir a unes 60.000 persones, convertint l'edició d'enguany en la més multitudinària. Fa mesos que l'organització va donar a conèixer el cartell per aquest any, el qual reuneix 24 artistes d'arreu dels Països Catalans que s'han convertit en referents del panorama musical català.
A més, el Cabró Rock de Vic 2026, serà una edició de comiats emotius i d'esperats retorns: Oques Grasses hi farà la seva darrera actuació a la terra que els ha vist néixer, créixer i triomfar; també s'acomiadaran del públic La Fúmiga, mentre que el retorn de la formació del País Valencià La Gossa Sorda passarà, també, per l'escenari "del festival més cabró" de Catalunya.
A continuació, des de la redacció d'Osona.com hem preparat una guia útil per viure al màxim el Cabró Rock de Vic 2026 amb informació rellevant per assistir al festival i, tanmateix, per conèixer una mica més la ciutat que l'acull.
Quan és el Cabró Rock de Vic 2026?
Comencem pel principi. El Cabró Rock de Vic 2026 se celebra els dies 12 i 13 de juny a la zona esportiva de la ciutat. Les entrades fa mesos que estan a la venda, però espòiler, o t'afanyes a comprar-la o et quedes fora. De fet, hem comprovat a la pàgina web del festival que els abonaments pels dos dies s'han exhaurit, igual que les entrades pel divendres 12 de juny. Però no tot són males notícies: encara en queden pel dissabte 13 de juny.
Si l'any passat van assistir al Cabró Roc de Vic 44.000 espectadors, enguany l'organització ha ampliat l'aforament fins a les 60.000 persones.
Quins artistes i grups formen el cartell de l'edició 2026?
Un cop hagis llegit les pròximes línies, potser et maleiràs els ossos per no haver adquirit abonaments abans... Divendres 12 de juny: The Tyets, Buhos, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Clima, Teràpia de Shock, Les Que Faltaband, Mon DJ, Ernest Codina, Dj Nàtura i Lo Pau de Ponts. Ah, i el plat fort de la nit: Oques Grasses, que oferiran el seu últim concert a casa abans del comiat definitiu del grup osonenc a l'Estadi Olìmpic de Barcelona.
Dissabte 13 de juny: Joan Dausà, La Fúmiga, Figa Flawas, Lax'n Busto, Suu, Ouineta, Dj Trapella, Dj K-Zu, Adrià Giner i Black Music Big Band. Deus pensar que ens hem deixat algun grup pel camí... però és que no és un grup qualsevol i el seu retorn és molt especial: parlem del grup del País Valencià La Gossa Sorda, que pugen a l'escenari del Cabró Rock per cremar-ho tot.
Com arribar i a on aparcar?
El Cabró Rock d'estiu 2026 se celebra a la zona esportiva de Vic. L'accés és relativament fàcil i còmode, i hi ha força espai per aparcar el vehicle. Amb tot, i per a garantir una mobilitat més lleugera i no col·lapsar el recinte, hi ha altres opcions: es pot arribar a Vic amb transport públic, per exemple, amb autobús. Cerca la connexió que més et convingui des del lloc de sortida i, un cop a la capital d'Osona, per arribar a la zona del festival només tardaràs uns 15 minuts a peu.
També pot ser una opció el tren, però cal tenir en compte que hi ha varis trams de l'R3 a on no hi ha servei: si vens des de Barcelona has de saber que fins a la Garriga no hi ha trens perquè s'hi estan duent a terme les obres de desdoblament de la via. Igualment, cal tenir en compte que tampoc hi haurà trens entre les estacions de Vic i Torelló -i per conseqüència tampoc des de l'estació de Manlleu-, ja que Adif està fent treballs de millora al pont ferroviari de sobre el riu Ges. Direcció a Puigcerdà, l'R3 ofereix servei fins a Ribes de Freser, però a partir d'aquí, ja no circulen combois.
A tot plegat, una altra opció força viable és compartir cotxe: busqueu persones a prop vostre i compartiu una bona estona abans i després del "festival més cabró" del país.
Pel que fa a l'aparcament, el festival dona diverses opcions, tots molt a prop del recinte:
- Aparcament 1, al carrer Esbart de Vic: és a l'únic espai on poden aparcar vehicles grans. L'organització puntualitza que no es pot pernoctar fora del vehicle.
- Aparcament 2, carrer Mas d'Osona
- Aparcament 3, Camí del Maset
- Aparcament 4, Estadi Hipòlit Planàs
- Aparcament 5, Pavelló Ausoneta
- Aparcament 6, Institut Jaume Callís
- Aparcament 7, La Cabra
- Aparcament 8, Pavelló Castell d'en Planes
Consulta la pàgina web del festival
A la pàgina web del Cabró Rock hi trobaràs tots els detalls i informacions que necessites saber abans de començar la festa, per exemple, els horaris dels concerts. També estigues atent a les xarxes socials del festival, mai se sap quines sorpreses oferirà el cap de setmana.
Vic: ciutat dels Sants i de mercats
A més de gaudir del Cabró Rock, pots aprofitar per fer una mica de turisme. La capital d'Osona té racons farcits d'història i, totes aquelles persones que no hagin trepitjat mai Vic, han de saber que se l'anomena "la ciutat dels Sants" per la seva llarga tradició catòlica, la gran abundància d'esglésies, convents i capelles al seu nucli històric, i per ser el bressol de diverses personalitats religioses. Si et lleves "ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora", quan el sol i la calor encara es despleguen tímidament, pots visitar-ne alguna. La nostra recomanació és un tòpic, però no hi pot faltar: tot passejant pel casc antic, arribat a la Catedral de Sant Pere de Vic, al·lucinaràs.
Vic té moltes altres coses a part d'esglésies. I, sorpresa! Si dissabte matines una mica -i, si et lleves més tard, també- podràs gaudir del mil·lenari Mercat Setmanal a la plaça Major de Vic. Us ho recomanem: és un espectacle visual i sonor passejar-se per la sorra d'un dels emplaçaments més emblemàtics del país.