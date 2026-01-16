La Gossa Sorda pujarà a l'escenari del Cabró Rock de Vic

Després de dir adeu al públic l'any 2016 en un concert a Pego, el grup valencià La Gossa Sorda torna als escenaris aquest 2026. Després d'haver exhaurit més de 50.000 entrades pels primers sis concerts anunciats per la formació del País Valencià, seran a Vic en el marc de la gira de retorn A Tornallom.\r\n\r\nEn concret, serà el dissabte 13 de juny al festival Cabró Rock, que se celebra a la capital d'Osona, i que reunirà de nou milers de persones consolidant-se com un dels grans esdeveniments de música en català.\r\n\r\nEl Cabró Rock d'enguany, però, també serà de comiats: la banda osonenca Oques Grasses, que ha anunciat la seva darrera gira aquest 2026 abans de plegar definitivament, també seran a Vic per dir adeu a la ciutat i la comarca que els ha vist créixer.\r\n\r\nEl Cabró Rock encara no ha destapat la totalitat del cartell de l'edició d'estiu pel 2026, encara que ja es coneixen diversos artistes que actuaran a Vic, com Buhos, Els Amics de les Arts, Figa Flawas, Joan Dausà o La Fúmiga, entre altres.\r\n