16 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

La Gossa Sorda pujarà a l'escenari del Cabró Rock de Vic

El festival també oferirà el darrer concert d'Oques Grasses a Osona

  • Cabró Rock Vic 2024 -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de gener de 2026 a les 12:05

Després de dir adeu al públic l'any 2016 en un concert a Pego, el grup valencià La Gossa Sorda torna als escenaris aquest 2026. Després d'haver exhaurit més de 50.000 entrades pels primers sis concerts anunciats per la formació del País Valencià, seran a Vic en el marc de la gira de retorn A Tornallom.

En concret, serà el dissabte 13 de juny al festival Cabró Rock, que se celebra a la capital d'Osona, i que reunirà de nou milers de persones consolidant-se com un dels grans esdeveniments de música en català.

El Cabró Rock d'enguany, però, també serà de comiats: la banda osonenca Oques Grasses, que ha anunciat la seva darrera gira aquest 2026 abans de plegar definitivament, també seran a Vic per dir adeu a la ciutat i la comarca que els ha vist créixer.

El Cabró Rock encara no ha destapat la totalitat del cartell de l'edició d'estiu pel 2026, encara que ja es coneixen diversos artistes que actuaran a Vic, com Buhos, Els Amics de les Arts, Figa Flawas, Joan Dausà o La Fúmiga, entre altres.

Et pot interessar