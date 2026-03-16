El Consell Comarcal d'Osona planteja tancar el monestir de Sant Pere de Casserres

Situació límit al Monestir de Sant Pere de Casserres. El Consell Comarcal d'Osona, propietari del conjunt benedictí del segle XI, es planteja el seu tancament al públic si no s'aconsegueix finançament, com a mínim, per fer-ne el manteniment "bàsic" i detalla que no disposa de prou pressupost per a fer-ne la conservació i la difusió "correcte".
Actualment, s'ofereixen "serveis mínims": obre al públic de dimecres a diumenge, no té servei de restauració com temps enrere i, entre altres, presenta problemes d'accessibilitat, seguretat o d'eficiència energètica, deixant de banda la importància de "posar al dia" l'experiència del visitant amb la seva museïtzació.
Des del Consell Comarcal s'ha demanat suport a les administracions superiors "perquè la situació és crítica", però "sense gaire resposta", diuen. El pressupost de l'ens per la gestió del monestir compta amb uns ingressos aproximats de 77.000 euros, mentre que les despeses anuals de manteniment bàsic són de 184.000 euros, a més de la impossibilitat de dur-hi a terme inversions per falta de pressupost.
La situació no és nova i ja fa temps que el Consell Comarcal explora solucions i vies de finançament per un "patrimoni dinàmic i que genera interès". Conscients de la situació, l'any 2022 es va encarregar un Pla d'Usos i dinamització de l'espai que, entre altres, menciona la necessitat de conservació i manteniment del conjunt i de l'entorn natural que l'envolta, així com la falta de recursos humans i econòmics per oferir una experiència de visita segura i satisfactòria.
A més de l'edificació romànica, el monestir també disposa d'un edifici de serveis que es dota d'un restaurant, la recepció i un allotjament per a les persones que gestionen l'espai. El Pla d'Usos també menciona que en aquest edifici cal fer-hi millores tècniques i la reforma dels lavabos, la cuina o els tancaments.
Convocatòria d'un Consell d'Alcaldes i Alcaldesses extraordinari
El president Consell Comarcal d'Osona, Marçal Ortuño, insisteix que es tracta d'una "situació molt singular", perquè "els consells comarcals no solen ser titulars d'un patrimoni com aquest". Apunta que, tot i el "compromís amb el territori i sabent el valor patrimonial que té, econòmicament l'ens no pot fer-hi front".
Al mateix temps, Ortuño detalla que han traslladat la situació a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona, institucions que tenen expertesa en gestió cultural, "però de moment no hem trobat cap solució, ho estem treballant": "Ha arribat un punt que els mínims ja són insostenibles i la negociació és una urgència", manifesta.
Per la seva banda, el vicepresident del Consell Comarcal, Gerard Sancho, afegeix que des de l'ens han plantejat solucions, però "som al cap del carrer": "Tenim una responsabilitat i arriba el moment de fer una última petició d'ajuda". En aquest sentit, explica que la intenció és convocar un Consell d'Alcaldes i Alcaldesses extraordinari el pròxim 6 de maig al mateix monestir de Sant Pere de Casserres, on es presentarà una moció per demanar la implicació de les administracions i es plantejarà la possibilitat de tancar el monument "si l'ajuda no arriba". "Ens donem aquest temps per acabar de veure si som capaços de trobar solucions per continuar sostenint i impulsant el Monestir", diu Sancho, afegint que "si no som capaços de mantenir-lo amb les mínimes condicions de seguretat, arribarà el moment no desitjat".
"S'ha de prendre una determinació"
La possibilitat del tancament del monestir de Sant Pere de Casserres si no s'aconsegueix finançament pel seu manteniment i conservació, s'ha presentat en la sessió del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona del mes de març.
En aquest context, el batlle de Rupit, Albert Marcé, ha insistit que es tracta d'un monument "excepcional" i "amb molt potencial: "Moltes vegades viatgem i ens meravellem amb les coses que hi ha fora de casa i quan ho tenim aquí no li donem el valor que té".
Per la seva banda, l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha proposat que, al Consell extraordinari del pròxim 6 de maig, es convidi a la consellera de Cultura de la Generalitat: "Seria una manera que veies l'interès dels representants del territori en mantenir el conjunt actiu i obert al públic". De fet, el Consell Comarcal ja va enviar una carta a la presidència de la Generalitat "informant de la situació", ha detallat el president de l'ens, Marçal Ortuño.
Albert Prado, conseller comarcal de l'àrea de Cultura, ha insistit en el fet que "s'ha de prendre una determinació com a acte de responsabilitat" i espera que hi hagi "bones notícies al respecte". Prado ha remarcat que des de l'ens s'han picat totes les portes possibles per trobar una solució i convida a tothom a anar-hi el pròxim dia 6 per veure "l'estat lamentable" d'alguns espais: "Necessitem suport, fa tres anys que demanem ajuda".
D'altra banda, el batlle de Sant Pere de Torelló i diputat de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha explicat que l'àrea de cultura i la de presidència de la Diba "estan estudiant i treballant una resposta" per a la comarca.
El monestir, en dades
Situat a les Masies de Roda, entre els espectaculars paisatges de les Guilleries, el monestir romànic de Sant Pere de Casserres és l'únic d'orde benedictí a la comarca, erigit sota el patronatge de la casa vescomtal d'Osona i promogut per la vescomtessa Ermetruit, quan l'any 1006 comprà el domini alodial de Casserres al comte Ramon Borrell de Barcelona amb la intenció de construir-hi un monestir dedicat a Sant Pere. Pels volts de l'any 1012 s'hi congregaven 12 monjos, convertint-se així en una abadia, encara que amb el pas dels anys el nombre de religiosos va anar disminuint, passant a ser en un priorat. Cap al segle XVI, els jesuïtes en van prendre possessió i Casserres es va convertir, pràcticament, en una granja. Al segle XVIII, passa a ser propietat de la tresoreria reial. Amb vida monàstica durant molts segles, aquest monestir ha deixat un llegat històric i monumental important al territori.
A més de l'edifici romànic -al qual s'arriba caminant per un petit sender-, el conjunt també compta amb un edifici de serveis que, al seu dia, havia fet de restaurant i allotjament.
El Monestir de Sant Pere de Casserres va ser adquirit pel Consell Comarcal d'Osona el 1991 i, des de llavors, s'hi ha fet diverses actuacions per mantenir el patrimoni. Va obrir-se al públic el 1998 i, fins avui dia, ha acollit visitants ininterrompudament amb diferents fórmules, els darrers anys, a través d'una concessió que va finalitzar l'any 2024 i que permetia que el conjunt estigués obert al públic gairebé cada dia de la setmana. Avui, el monestir està obert de dimecres a diumenge i, a través d'una empresa de gestió cultural, s'ofereix el servei de visites.
El creixement de visitants ha estat sostingut entre el 2013 -amb 16.767 persones- i el 2019 –amb 24.000 visitants a l'any-. Durant la pandèmia, l'afluència de públic es va reduir gairebé a la meitat -del 2020 al 2023 hi van passar 12.542 persones-, i durant el darrer any, el nombre total de visitants ha estat de 13.651, tenint en compte que ara el conjunt està obert menys dies.
En concret, durant el 2025 s'han fet un total de 52 visites guiades "a la carta", a les quals han participat 1.126 persones. També s'han realitzat un total de 10 visites programades –amb una afluència de 184 visitants- i tres visites escolars -165 alumnes-. Al monestir també s'hi organitzen activitats com el Festival de Sant Pere de Casserres, el Dia Internacional dels Museus o les Jornades Europees del Patrimoni, que dinamitzen l'espai.