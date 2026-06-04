Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 5, 6 i 7 de juny

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 5, 6 i 7 de juny a les nostres comarques.
Centelles: Fira de la ratafia
El cap de setmana del 6 i 7 de juny té lloc a Centelles una nova edició de la Fira de la Ratafia, un espai pensat pels amants d'aquesta tradicional beguda catalana. La mostra ofereix un espai firal amb parades amb diferents productes catalans; una zona gastronòmica amb una gran varietat de jornades, xerrades, i tallers; i l'espai lúdic i divulgatiu amb activitats per a tots els públics. I no hi faltarà el clàssic concurs de ratafia que premia a la millor elaboració artesanal del beuratge.
- Què? Fira de la ratafia
- Quan? 6 i 7 de juny
- On? Centelles
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Sant Julià de Vilatorta: Keràmik
El dissabte 6 de juny, Sant Julià de Vilatorta es converteix, un any més, en un gran taller de ceràmica a l'aire lliure amb una nova edició del Keràmik. La festa dedicada al món de la terrissa i el fang tindrà el parc de les Set Fonts com a epicentre cultural i tradició artesana i creativitat contemporània. La fira oferirà el Mercat d'artesanies, tallers, exposicions o música en directe.
- Què? Keràmik
- Quan? Dissabte 6 de juny
- On? Sant Julià de Vilatorta
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Alpens: Pixa't de riure!
Alpens acull els dies 5 i 6 de juny una nova edició del festival Pixa't de riure!, que convertirà, un any més, aquest municipi del Lluçanès en un espai escènic dedicat a l'humor, el clown, el circ contemporani i les arts de carrer.
Folgueroles: Festa Verdaguer 2026
Del 15 de maig al 10 de juny té lloc la Festa Verdaguer, que se celebra entre Folgueroles i Barcelona, els llocs on va néixer i morir el poeta català. La festivitat presenta una trentena d'activitats relacionades amb l'art, la poesia, la música, la recerca i propostes promogudes per la comunitat.
- Què? Festa Verdaguer 2026
- Quan? Del 15 de maig al 10 de juny
- On? Folgueroles/Barcelona
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Gurb: Estival Market
Aquest cap de setmana se celebra a Gurb la 3a edició de l'Estival Market, un espai on aflora la creativitat, la cultura i l'esperit estiuenc. El mercat és un punt de trobada on artesans locals exposen els seus millors treballs, i es complementa amb música en directe, tallers i oferta gastronòmica.
Les Masies de Voltregà: A Cel Obert
Els dies 5, 26, 27 i 28 de juny se celebra als Jardins del Despujol de les Masies de Voltregà una nova edició del Festival A Cel Obert, una proposta musical en un entorn únic que convida a compartir cultura, música i estiu. Aquest divendres arrenca la cita amb les actuacions d'Unicornios Lokos i Di-Versiones.
- Què? Festival A Cel Obert
- Quan? 5, 26, 27 i 28 de juny
- On? Masies de Voltregà
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Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Aquest diumenge 19 d'abril és el torn dels Tonis de Tona. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
Osona/Lluçanès: Sortides Naturalistes 2026
Durant la primavera tornen les Sortides Naturalistes a Osona i el Lluçanès amb una quinzena d'activitats per a descobrir la fauna i la flora del territori que engloben xerrades, tallers o sortides al camp.