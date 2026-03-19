Sortides Naturalistes a Osona i el Lluçanès 2026: 15 activitats per descobrir la fauna i la flora

Les Sortides Naturalistes a Osona i el Lluçanès 2026 han programat una quinzena d'activitats per a descobrir la fauna i la flora del territori. Es tracta d'una iniciativa que, any rere any, convida la ciutadania a explorar la riquesa natural de les nostres comarques a través de propostes com xerrades, tallers o sortides als camps amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement dels ecosistemes, la biodiversitat i els paisatges de casa nostra.
El programa començarà aquest divendres 20 de març amb la conferència La plana de Vic: 60 anys de canvis en l'agricultura i pèrdua de biodiversitat, a càrrec de l'enginyer tècnic i naturalista, Carles Martorell, especialista en biodiversitat agrícola i en la conservació d'espècies sensibles.
El dissabte 21 de març tindrà lloc la segona activitat del programa 2026: un anellament científic d'ocells al puig dels Jueus de Vic. Els participants podran identificar i estudiar les aus que habiten en aquest espai natural urbà de gran interès per a la conservació de moltes espècies.
El calendari de propostes de les Sortides Naturalistes a Osona i el Lluçanès d'enguany també inclou una nit d'observació d'estels a les ribes del Ter a Manlleu, sortides temàtiques de geologia, orquídies, peixos, geobotànica, papallones, libèl·lules i bolets.
En destaca la primera edició del Birding Ter, a Manlleu, un esdeveniment dedicat a descobrir els ocells del territori, que inclourà exposicions, conferències, sortides guiades, fotografia, tallers i activitats familiars.