Neix Birding Ter, una fira per impulsar el riu Ter com a eix de connexió territorial

Els dies 9 i 10 de maig, Manlleu acollirà la nova fira Birding Ter, una iniciativa per posar en valor el riu Ter com a eix vertebrador del territori amb l'objectiu de consolidar-lo com a espai de referència en biodiversitat, turisme sostenible i activitat econòmica vinculada a l'observació d'aus. A més de la capital del Ter, el projecte compta amb la implicació dels ajuntaments de les Masies de Roda, Roda de Ter i les Masies de Roda, municipis connectats pel riu.
La primera edició del Birding Ter vol posar èmfasi en el fet que el riu no és només un recurs natural, sinó una infraestructura territorial capaç d'unir paisatge, pobles i ciutats, activitat econòmica i identitat compartida. També compta amb la participació del Museu del Ter, el Consorci del Ter i el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis.
El riu com a fil conductor
El projecte Birding Ter planteja el riu com a fil conductor, un espai on conviuen espais naturals de gran valor ambiental, comunitats locals vinculades al territori, activitats econòmiques sostenibles i propostes de turisme de qualitat. Es tracta d'un esdeveniment que vol ser un punt de trobada de referència, capaç de situar el Ter al mapa com a un pol d'atracció en l'àmbit de l'observació d'ocells i del turisme de natura.
Al mateix temps, vol ser una eina per recuperar i reforçar la capitalitat del territori vinculada a aquest element natural, generar atracció de públic especialitzat i generalista, connectant agents públics, privats i comunitaris i donar visibilitat al potencial del territori en clau ambiental i econòmica.
El Birding Ter és el primer producte que s'ha presentat en el marc del Manlleu Activa, el full de ruta per la reactivació econòmica de la capital del Ter dins de l'àmbit de l'Economia de la Qualitat de Vida.
Els organitzadors estan treballant per tancar la programació d'activitats de la fira, que contempla una quarantena de propostes per a tota mena de públics, que van des de jornades tècniques a propostes familiars i activitats lúdiques i formatives. També es comptarà amb estands d'empreses i col·lectius vinculats al birding.