Tot el que has de saber del Mercat del Ram de Vic 2026

Vic posa en marxa una nova edició del Mercat del Ram, la fira per excel·lència de la ciutat. Amb una llarga tradició durant el pas dels segles, se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de març amb un programa d'actes i activitats relacionades amb la pagesia, la gastronomia i la cultura popular del territori.
Entre les novetats més rellevants d'aquest 2026 hi trobem que, el Mercat del Ram de Vic, no comptarà amb la presència de bestiar boví i porcí, una de les insígnies de la mostra, a causa de les crisis sanitàries animals que viu el sector primari amb la dermatosi nodular i la pesta porcina africana.
Amb tot, el sector hi serà present i aprofita per a reinventar-se: els ramaders aposten per fer pedagogia i donar a conèixer els seus productes, mentre que el porcí, a través d'una granja simulada, explicarà les mesures de bioseguretat que prenen i el funcionament de les explotacions.
El que no hi faltarà de cap manera són les propostes divulgatives dirigides a la ciutadania, que s'instal·laran a diversos punts del centre de la ciutat, com a la plaça dels Màrtirs amb la Casa de Pagès, o a la rambla del Passeig, amb una clara aposta per la gastronomia i els productors locals.
A continuació, la redacció d'Osona.com ha preparat una guia per facilitar la visita a Vic durant el Mercat del Ram 2026.
Cinc propostes imperdibles
1. La Casa de Pagès: és una de les activitats estrella del Mercat del Ram, una experiència didàctica dedicada especialment al públic familiar. Enguany se situa a la plaça dels Màrtirs i oferirà tallers, jocs o exposicions amb l'objectiu de donar a conèixer la feina del sector primari i el món rural.
- Què? Casa de Pagès
- On? Plaça dels Màrtirs
- Quan? 27, 28 i 29 d'abril
- Més informació
2. Concursos i exhibicions ramaderes: una de les insígnies del Mercat del Ram de Vic és la mostra de bestiar al Sucre, encara que enguany no hi haurà vaques ni porcs, però sí que s'exposaran altres animals com cavalls, rucs, conills, oques o gallines. Al mateix temps, les exhibicions i els concursos ramaders són l'altra gran atracció ubicada al Recinte Firal de la capital d'Osona: s'espera una nova edició del Concurs Morfològic d'Ovella Ripollesa, un Concurs Monogràfic Gos d'Atura Català, una exhibició de treball amb Gos d'Atura Català o el tradicional Concurs de Canals Porcines, que enguany arriba a la 42a edició.
- Què? Concursos i exhibicions ramaderes
- On? Recinte Firal El Sucre
- Quan? 27, 28 i 29 de març
3. Els toros tornen a Vic? Doncs sí, el Mercat del Ram 2026 comptarà amb la presència de toreros... Es tracta de l'activitat Els toros tornen a Vic, una original proposta que, en realitat, es tracta de la 1a Competició de Carretons Elevadors de Catalunya. L'objectiu, diuen els organitzadors, és donar visibilitat i protagonisme a professionals -els coneguts popularment com a toreros- amb gran destresa.
- Què? 1a Competició de Carretons Elevadors de Catalunya
- On? Recinte Firal El Sucre
- Quan? 27, 28 i 29 de març
- Més informació
4. Espai Terra i Cuina: el Mercat del Ram de Vic aposta pels productes de proximitat amb l'Espai Terra i Cuina situat a la rambla del Passeig. A la plaça del Carbó hi haurà la mostra de cerveses artesanes i música en directe; al llarg del Passeig s'hi trobaran parades de productes agroalimentaris amb qualificació d'artesania o segell de venda de proximitat i, també, restaurants d'Osona i el Lluçanès oferiran tapes i platets. L'Espai Terra i Cuina també compta a l'Aula Gastronòmica amb una programació per posar en valor la gastronomia del territori, i al mateix temps, hi haurà una zona dedicada a les herbes remeieres.
- Què? Espai Terra i Cuina
- On? Rambla del Passeig
- Quan? 27, 28 i 29 de març
- Més informació
5. Concurs de globus: aquest 2026 arriba una nova edició de l'International Ballon Trophy del Mercat del Ram de Vic, la competició de globus aerostàtics més longeva de l'Estat i una de les més prestigioses d'Europa. L'esdeveniment esportiu també dona lloc a un espectacle visual, icona per excel·lència de la fira de la capital d'Osona, quan el cel de la plana de Vic es cobreix de globus (si el temps ho permet).
- Què? Concurs i exhibicions de globus aerostàtics
- On? Vic
- Quan? Del 26 al 29 de març
Tradició, cultura popular i activitats culturals
El Mercat del Ram de Vic també és tradició i cultura popular i n'hi ha un munt de mostres: el pregó -enguany a càrrec del músic i compositor Arnau Tordera-, el Concurs de Pintura Ràpida, el Mercat de Palmes i Palmons, cercaviles de gegants, actuacions castelleres, el Festival de Música Religiosa, exposicions o la Processó dels Dolors.
Mobilitat
Durant els dies del Mercat del Ram, Vic espera rebre milers de visitants i la mobilitat a la ciutat se'n veu afectada. Així, del 26 al 30 de març diversos carrers quedaran tallats a la circulació de vehicles.
- Des de les 7:00 hores del matí del dijous 26 de març i fins a les 14 hores del migdia del dilluns 30 de març, es tallarà la circulació al carrer Historiador Raimon d'Abadal en sentit avinguda dels Països Catalans, en el tram comprès entre aquesta via i el carrer d'en Perot Rocaguinarda.
- Durant aquests dies també se suprimiran dos carrils de circulació al carrer de Mossèn Josep Gudiol i a l'avinguda dels Països Catalans, fins al passeig de Pep Ventura. Es mantindrà habilitat un carril per sentit de circulació. El carril bici situat sobre la vorera en aquests carrers quedarà fora de servei a causa de la instal·lació dels expositors del mercat.
- Des de les 6:00 hores del matí del divendres 27 de març i fins a les 20:00 hores del vespre del dilluns 30 de març, es tallarà la circulació als trams de l'avinguda del Mercat i del carrer de Joan de Serrallonga, entre l'avinguda del Mercat i el carrer Historiador Raimon d'Abadal. Durant aquests dies, el carregador ràpid de vehicles elèctrics no estarà operatiu.
- Atès que les activitats de La Casa de Pagès s'ubicaran a la plaça dels Sants Màrtirs, es tallarà la circulació als carrers adjacents per millorar la seguretat viària dels assistents. Els talls es preveuen al carrer del Bisbe Casadevall i al carrer de la Fusina, i les seves prolongacions a la plaça dels Sants Màrtirs, el divendres 27 de març de les 15:00 hores de la tarda a les 21:00 hores del vespre, i el dissabte 28 i diumenge 29 de març, de les 10:00 del matí a les 21:00 del vespre.
- El dissabte 28 de març es tallarà la circulació a tot el carrer de Jacint Verdaguer, de 5:30 hores del matí a les 16:00 hores de la tarda, per la presència de les parades del mercat setmanal que es traslladen a aquest carrer.
Afectacions transport públic
Durant el Mercat del Ram totes les línies del bus urbà funcionaran amb normalitat, excepte quatre parades que quedaran anul·lades de forma puntual:
- La parada de la plaça de l'Estació restarà inactiva des del dijous 26 a les 6:20 hores del matí fins al dilluns 30 a les 15:00 hores de la tarda. La parada més propera és la de l'Estació d'Autobusos, situada a tres minuts a peu.
- La parada Avinguda dels Països Catalans-carrer de les Flors quedarà anul·lada des del dijous 26 a les 6:20 hores del matí fins al dilluns 30 a les 15:00 hores de la tarda. La parada més propera és la de l'Estació d'Autobusos, situada a vuit minuts caminant.
- La parada Verdaguer també s'anul·larà el dissabte 28 de març de les 6:20 del matí fins a les 16:30 hores de la tarda. La parada més propera és la de Santa Clara, situada a quatre minuts a peu.
- La parada del Sucre restarà inactiva el dissabte 28 durant tot el dia. La parada més propera és la de la carretera de Prats, situada a tres minuts a peu.
- Pel que fa al bus interurbà, del dijous 26 al dilluns 30 de març fins a les 16:00 hores de la tarda, les parades del Pont del Blanqueig i del Passeig de la Generalitat de totes les línies interurbanes quedaran anul·lades i només es faran parades a l'Estació d'Autobusos de Vic.
- També cal tenir en compte el servei de busos que Renfe proporciona a Vic a causa del tall a l'R3 per les obres de desdoblament: les restriccions de circulació també poden afectar les parades dels busos que presten el servei alternatiu per carretera de Rodalies de Renfe. En aquest cas, l'Ajuntament de Vic recomana consultar a l'estació de tren i als canals habituals de comunicació de l'operadora les possibles alteracions segons l'origen i el destí de cada expedició.
Aparcaments
Fins al dijous 2 d'abril es prohibirà aparcar a l'aparcament del Sucre. També quedarà prohibit l'estacionament a les bosses del carrer de Joan de Serrallonga i de l'avinguda dels Països Catalans, des del dimecres 25 de març a les 15:00 hores de la tarda i fins al dilluns 30 de març a les 14:00 hores del migdia. Igualment, quedarà prohibit l'estacionament a diversos carrers adjacents als espais on se celebra el mercat, que se senyalitzaran degudament.