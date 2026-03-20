El Festival de Música Religiosa de Vic programa sis concerts a diferents espais patrimonials de la ciutat

El 22è Festival de Música Religiosa de Vic ha programat sis concerts repartits per diferents espais patrimonials de la ciutat. El director, Quim Térmens, s'ha mostrat satisfet perquè la programació és "absolutament diversa", "però a la vegada cadascun dels concerts ens pot remenar per dins". El festival començarà el 27 de març a l'Escrivania amb una conferència a càrrec del divulgador musical Joan Vives, que parlarà sobre la música religiosa de Mozart.
Una de les actuacions destacades, ideada especialment per a l'ocasió, serà el 30 de març amb la violinista Adriana Alcaide. Térmens ha explicat que es tracta d'un concert itinerant per tres espais de la Catedral, en què Alcaide estarà acompanyada per la rapsoda Anna Ycolbazeta.
Una de les cites de la Setmana Santa a Osona, juntament amb el Mercat del Ram, és el ja consolidat Festival de Música Religiosa de Vic. Es tracta d'un cicle que enguany arriba amb sis propostes, que tot i el seu nom, no es limita exclusivament a la música de temàtica religiosa, sinó que es distingeix per situar totes les actuacions en espais emblemàtics de culte de la ciutat. Són espais recurrents l'Església del Carme, la dels Dolors, l'Escorial, l'Escrivania i, enguany, com a novetat, la Catedral. També hi haurà un concert a la residència El Nadal.
El festival començarà el 27 de març i s'allargarà fins a l'1 d'abril, amb una programació variada, que inclou obres de grans compositors clàssics, interpretacions contemporànies i concerts socials. La proposta artística ideada per Quim Térmens -després de la conferència de Joan Vives- arrencarà dissabte 28 de març amb Missa de Glòria, una obra que va escriure Pau Casals quan era jove. A Vic, el concert es podrà veure liderat per la Coral Càrmina, sota la direcció de Daniel Mestre.
Diumenge 29 serà el torn de Lia Sampai i Adrià Pagès, que oferiran Un delta fràgil. Segons ha explicat el director, Sampai és la segona vegada que assistirà al festival i és una artista que "transmet molt amb les seves cançons" i ha afegit que és capaç de "crear una simbiosi" entre la seva veu i el contingut. El mateix dia també hi haurà el concert A prop teu, un concert de violins amb Jaume Perarnau i Martí Font, dos joves d'una nova generació de músics, que tindrà lloc a la residència de la gent gran El Nadal.
Dimarts 31 és previst una proposta de Margarida Barbal i Chaterine Weidermann al voltant de l'artista i religiosa Hildegarda de Bingen. "Fa molts anys que Barbal investiga i estudia sobre l'anomenada sibil·la del Rin, una compositora del 1.100 que és un personatge brutal i va ser molt influent", ha explicat Térmens. "En el concert ens trobarem música seva, però també explicacions sobre la seva vida i com la seva figura ha traspassat tants segles", ha afegit.
Per acabar, dimecres 1 d'abril es podrà escoltar simfonia Passione de Haydn amb el Cor Valldonzella, l'Orquestra de Cambra de Terrassa sota la direcció de Jordi Cases.
El 22è Festival de Música Religiosa de Vic compta amb el suport de la comissió de les parròquies de La Pietat, Sant Domènec i El Carme, l'Ajuntament de Vic, Naura – Fundació Caixa Manlleu, Fundació Girbau, la Fundació Puig-Porret i El 9 Nou com a col·laboradors.