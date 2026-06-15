L'AFA del col·legi el Roser de Sant Julià de Vilatorta ha decidit presentar la seva dimissió en bloc per la "falta de diàleg" de la direcció després d'anunciar el passat novembre que, a partir del pròxim curs, els alumnes hauran de portar obligatòriament uniforme a les aules. La mesura que vol aplicar la gerència de l'escola concertada, rescatada fa uns anys per una societat encapçalada per Eduard Llaguno i Maiol Sanaüja, fundadors d'Aliança Catalana, no ha acabat de quallar entre la comunitat educativa del centre, i menys després de diversos episodis "agressius" i la "poca voluntat" de trobar punts d'acord per part de la direcció, assenyalen des de l'Associació de Famílies d'Alumnes.
L'origen del conflicte es remunta el novembre de 2025, moment en què la titularitat de l'escola va informar que, a partir del pròxim curs, els alumnes haurien d'utilitzar uniforme. Aquesta mesura ha generat malestar entre algunes de les famílies, no pel fet de la vestimenta en si, com per la poca informació que han rebut al respecte, expliquen des de l'AFA.
D'ençà que es va anunciar la intenció d'implementar uniforme, grups de pares i mares han intentat posar-se en contacte amb la direcció de l'escola gestionada pels fundadors del partit d'extrema dreta, però les respostes no han acabat de satisfer a ningú, fins al punt que el passat mes de maig algunes famílies van organitzar una protesta a les portes del centre reclamant més diàleg o la mateixa dimissió en bloc de l'AFA pocs dies abans d'acabar el curs.
Cronologia dels fets
A finals del 2025, la direcció del col·legi el Roser de Sant Julià de Vilatorta va informar de la decisió d'implantar l'uniforme entre l'alumnat. Si bé l'anunci ja no va encaixar massa bé des de bon principi, les famílies van mantenir-se a l'espera de conèixer més detalls, com ara quina seria exactament la indumentària i el seu cost. Aquestes informacions, segons detallen des de l'AFA, s'havien de conèixer abans de la preinscripció escolar del mes de març, però no va ser així.
Davant de la inquietud que generava la nova mesura, l'AFA va impulsar una enquesta per conèixer les percepcions de les famílies. "No ens oposàvem a la proposta de l'escola, entre altres coses, només demanaven que l'uniforme fos inclusiu, pràctic, còmode i econòmic". En aquesta línia, expliquen que van traslladar l'acció a la direcció, que "es va molestar". Unes enquestes, apunten des de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que "no van ser massa vàlides, perquè algú es va dedicar a boicotejar-les".
Paral·lelament, la direcció del col·legi va donar a conèixer com seria la vestimenta: xandall a l'etapa infantil, i a primària es vestirien pantalons grisos -o faldilla, a escollir-, sabates i un polo blanc –una peça que a secundària seria una camisa-. A tot plegat, enmig de la polèmica també va dimitir la directora del col·legi "i no es va informar degudament les famílies", indiquen des de l'AFA. Un nou front obert que s'afegia a l'anterior i que arribava, també, en el moment que la gerència del Roser proposava un nou codi d'indumentària que "passava moltes línies vermelles", remarquen algunes famílies. Entre altres aspectes, s'apuntava que és preferible que les arracades fossin petites i discretes o que no es podien portar les ungles pintades. Amb tot, era una proposta "provisional", ja que tot plegat havia de quedar recollit a les Normes de funcionament i organització del centre, un document que ha de ser aprovat pel consell escolar.
Amb aquest context, l'AFA va impulsar una segona enquesta el resultat de la qual evidenciava que moltes famílies estaven en contra de les noves directrius, i els pares i mares de l'escola demanaven a l'entitat que "fes de pont" entre les famílies i la gerència. L'AFA va convocar una assemblea amb la comunitat educativa del centre i van informar de la trobada a la direcció, a qui "no va agradar" la iniciativa.
La relació entre les parts ja estava força tocada en aquest punt, però el detonant de tot plegat va ser una carta que la direcció va enviar a les famílies de l'escola "desacreditant" a l'AFA, la qual ha acabat dimitint en bloc: "Hi som per fer feina pels nens i nenes, i batallar per una escola que no parla, és molt difícil", diuen.
Futur incert
Queden pocs dies per acabar el curs escolar i, des de l'AFA -que exercirà la seva funció fins al setembre-, critiquen que les famílies encara no han pogut veure els nous uniformes i no en tenen gaires més detalls. Si bé insisteixen que estan contents amb el col·legi i el professorat, davant del conflicte amb la direcció també asseguren que algunes famílies estan pensant a canviar d'escola els seus infants. Els pròxims dies s'ha de reunir el consell escolar, una trobada en el marc de la qual s'aprovarà -o no- definitivament l'uniforme i les noves directrius.