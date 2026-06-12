Protecció Civil explica a infants de Gurb com gaudir d'una revetlla de Sant Joan segura

Una quarantena d'alumnes de 5è de primària de Les Escoles de Gurb han tingut l'oportunitat de veure l'obra de teatre A foc lent, un recurs que ofereix Protecció Civil per donar consells perquè els infants puguin gaudir d'una revetlla de Sant Joan segura.
Durant la representació, interpretada per la companyia Milnotes, dos joves i una àvia es preparen per gaudir de la nit de Sant Joan, dels petards i de la foguera. És així com van sorgint els diferents consells per manipular correctament els petards, com encendre'ls, on no es poden llançar o què es pot tirar i què no en una foguera.
Un cop finalitzada l'obra, els infants surten a l'exterior del teatre, on una tècnica de Protecció Civil els dona consells sanitaris en cas de patir cremades, lesions oculars o traumatismes. En aquesta ocasió, un representant de l'escamot dels diables de Calldetenes també ha participat al taller explicant els diferents tipus de petards que hi ha, les distàncies de seguretat i com anar correctament vestit als correfocs.
Sant Joan, una de les nits amb més incidents
Dades facilitades per Protecció Civil apunten que la de Sant Joan és una de les nits de més incidents a Catalunya. En aquesta línia, el telèfon d'emergències 112 va atendre durant la revetlla del 2025 un total de 12.261 trucades vinculades a 5.571 incidents. Els Bombers de la Generalitat van atendre 1.356 avisos, sobretot incendis urbans, majoritàriament contenidors (568 avisos) i crema de vegetació (679).
Pel que fa a les atencions mèdiques, 591 persones van rebre assistència als centres sanitaris de Catalunya. La majoria d'aquestes assistències van ser per cremades i afectacions produïdes a causa de les fogueres i els petards. Entre tots els casos atesos, 164 van ser menors d'edat, un 18% del total.