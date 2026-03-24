L'arribada de la primavera posa punt final a un hivern «com els d'abans» a Osona i el Lluçanès

Som ja a la primera setmana de la primavera 2026 i hem deixat enrere un hivern fred, humit i plujós, un hivern com els d'abans. La neu també ha estat protagonista enfarinant bona part d'Osona i el Lluçanès el dia més màgic de l'any, el dia de Reis, el 5 de gener.
El fred intens va instal·lar-se a les nostres comarques bona part del mes de gener amb temperatures que van superar els -8 graus en punts com Perafita, Orís o Montesquiu.
La pluja també ha fet acte de presència durant l'hivern, i prova d'això és que rius i rieres baixen ben plens. També el pantà de Sau ha recuperat l'estampa d'un embassament ple d'aigua, deixant enrere els paisatges desoladors dels darrers anys de sequera, quan va aflorar de nou l'antic poble de Sant Romà de Sau.
Les primeres mostres de la primavera ja s'han manifestat: els camps estan verds, el groc del colze comença a tenyir el paisatge rural i plantes i flors comencen a treure el cap, com la fauna que acostuma a habitar les nostres comarques, que també ja comença la seva frenètica activitat vital.
A continuació, les millors imatges de l'hivern i principis de la primavera a Osona i el Lluçanès captada pel fotògraf osonenc Emili Vilamala.
Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: neu al Puigmal i primeres flors a Gurb, març del 2026. -