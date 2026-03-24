24 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

L'arribada de la primavera posa punt final a un hivern «com els d'abans» a Osona i el Lluçanès

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de març de 2026 a les 08:00

Som ja a la primera setmana de la primavera 2026 i hem deixat enrere un hivern fred, humit i plujós, un hivern com els d'abans. La neu també ha estat protagonista enfarinant bona part d'Osona i el Lluçanès el dia més màgic de l'any, el dia de Reis, el 5 de gener.

El fred intens va instal·lar-se a les nostres comarques bona part del mes de gener amb temperatures que van superar els -8 graus en punts com Perafita, Orís o Montesquiu.

La pluja també ha fet acte de presència durant l'hivern, i prova d'això és que rius i rieres baixen ben plens. També el pantà de Sau ha recuperat l'estampa d'un embassament ple d'aigua, deixant enrere els paisatges desoladors dels darrers anys de sequera, quan va aflorar de nou l'antic poble de Sant Romà de Sau.

Les primeres mostres de la primavera ja s'han manifestat: els camps estan verds, el groc del colze comença a tenyir el paisatge rural i plantes i flors comencen a treure el cap, com la fauna que acostuma a habitar les nostres comarques, que també ja comença la seva frenètica activitat vital.

A continuació, les millors imatges de l'hivern i principis de la primavera a Osona i el Lluçanès captada pel fotògraf osonenc Emili Vilamala.

  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: neu i cel rogent a Viladrau, gener 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: neu i boira a Sant Bartomeu del Grau, febrer del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: cel rogent, pluja o vent. Febrer del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: posta de sol amb vistes a la Plana de Vic, febrer del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: estol d`ocells i posta de sol a Vic, febrer del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: cel rogent, pluja o vent. Febrer del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: santuari de Bellmunt envoltat d`un mar de boira, març del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: el riu Ter al seu pas per Roda de Ter, març del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: el riu Mèder al seu pas per les Adoberies de Vic, març del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: neu al Puigmal i primeres flors a Gurb, març del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: pluja a Vic, març del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: fum àrtic al riu Ter, a Masies de Voltregà, març del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: comportes obertes al pantà de Sau, març del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: cabretes sobre el riu Ter, a Masies de Voltregà. Març del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: un bernat pescaire, a Masies de Voltregà. Març del 2026.
  • Hivern-primavera a Osona i el Lluçanès: albada primaveral, març del 2026.

 

  • El pantà de Sau amb el cel gris fa uns dies, des del meandre de Sant Pere de Casserres

 

Emili Vilamala
