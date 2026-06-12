Endesa adaptarà més de 300 suports de la xarxa elèctrica d'Osona per reforçar la protecció de l'avifauna

Endesa, a través de la filial e-distribución, preveu adaptar 1.500 suports de la seva xarxa elèctrica a Catalunya –dels quals 345 a Osona- amb l'objectiu de fer-los més segurs per a l'avifauna. La nostra comarca és una de les zones de pas d'espècies migratòries i la companyia considera aquest territori prioritari per a fer-hi les millores. Per aquest motiu, és a on es desplegaran més actuacions aquest 2026 amb la finalitat de minimitzar el risc d'electrocució i col·lisió de les aus i contribuir a la seva conservació.
Aquesta setmana, la companyia ha iniciat els treballs en un tram de la línia de mitjana tensió de 25 kV que comença a Manlleu i dona servei a municipis com Sant Hipòlit de Voltregà, Torelló, Sant Quirze de Besora o Montesquiu. Les actuacions es duen a terme amb equips especialitzats en treballs de tensió, per aquest motiu, no s'ha hagut de desconnectar la línia en cap moment.
Entre els elements que s'instal·len per protegir l'avifauna hi ha aïlladors de metre polimèrics, recobriments o dispositius de protecció per evitar contactes accidentals d'aus amb punts de tensió.
La protecció de l'avifauna es construeix sobre un model de treball compartit entre empresa i administració en què les autoritats ambientals defineixen criteris de priorització, identifiquen les zones més sensibles i participen en el seguiment de les actuacions. Aquesta coordinació permet actuar amb més precisió allà on el risc és més elevat i assegurar que les intervencions responen a necessitats reals de conservació.
Una estratègia sostinguda amb impacte real al territori
El pla d'aquest 2026 s'emmarca en una línia d'actuació consolidada que haurà permès adaptar en 5 anys (2022-2026) al voltant de 3.900 suports a Catalunya. Aquest model de treball, liderat per la Generalitat, es basa en l'anàlisi de dades i en la concentració d'actuacions en aquells territoris que es consideren prioritaris, com és el cas d'Osona, la Cerdanya, el Montsià, el Baix Ebre, el Segrià o l'Alt Penedès, per garantir un impacte ambiental efectiu.
Les actuacions es fan seguint un ordre de prioritat tècnic basat en criteris de conservació d'espècies, de manera que es garanteix l'adaptació de manera urgent d'aquells suports que poden tenir més impacte sobre l'avifauna. Així mateix, s'estudia cas a cas quins són els elements i les modificacions més adients per a minimitzar les interaccions amb l'entorn.