Denunciat penalment un conductor a Osona per quadruplicar la taxa d'alcoholèmia i circular a 196 km/h

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment a un home de 19 anys com a presumpte autor de tres delictes contra la seguretat viària: conducció temerària, conduir sota els efectes de l'alcohol i conduir un vehicle de motor a una velocitat penalment punible.
En concret, els fets van tenir lloc el passat 7 de juny pels volts de les set del matí al punt quilomètric 55 de la C-17, al seu pas per Malla. Fonts policials detallen que s'havia establert un control de velocitat en aquesta zona, quan els agents van detectar un vehicle que circulava en direcció a Ripoll a 196 km/h, en un tram de la via on la velocitat màxima permesa és de 100 km/h.
La patrulla de trànsit dels Mossos d'Esquadra no va poder aturar el vehicle, ja que anava a massa velocitat. Una estona després, però, van enxampar el conductor a Manlleu, on van fer-li la prova d'alcoholèmia donant positiu de 0,66 mg/l d'aire expirat. A més, el conductor era novell i, per tant, quadruplicava la taxa permesa, que en aquest cas és de 0,15 mg/l.