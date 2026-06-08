Dissolen a Gurb un grup criminal que facilitava empadronaments fraudulents per facilitar el reagrupament familiar

La Policia Nacional ha arrestat vuit persones a Gurb acusades de pertànyer a un grup organitzat que falsificava documents i promovia la immigració irregular. Fonts policials exposen que la xarxa havia aixecat una estructura preparada per fer possible que ciutadans estrangers amb residència legal a l’Estat poguessin portar familiars des dels seus països d’origen usant el sistema de reagrupament familiar.
En concret, el grup entregava volants d’empadronament fabricats ad hoc per permetre que aquestes persones acreditessin una adreça fixa i complissin amb els requisits administratius per demanar el permís de residència. Els imports variaven segons els recursos econòmics dels demandants, arribant en alguns casos a 6.000 euros per família.
El responsable de la trama gestionava els contactes i preparava els papers fraudulents per facilitar la vinguda dels familiars a Espanya. Com a part de l’estratègia per donar una aparença de legalitat, es formalitzaven contractes de lloguer amb el fill dels propietaris d’una vivenda a Gurb, abonant 550 euros mensuals en concepte de lloguer fictici. Tanmateix, aquests habitatges mai s’utilitzaven com a residència, ja que hi vivia la família titular de la propietat.
El grup criminal proporcionava als sol·licitants un volant d’empadronament falsificat i un informe d’adequació de l’habitatge suposadament elaborat per l’Ajuntament. Els documents afirmaven que la persona constava com empadronada al municipi i que l’habitatge estava sent condicionat per allotjar-hi la família sencera. Aquests volants, segons informa la policia en un comunicat, eren falsos, ja que mai es van donar d'alta al padró municipal i els tècnics de l'Ajuntament tampoc van autoritzar els informes.
Beneficis econòmics i fugida del líder
Els imports que el grup percebia oscil·laven d’acord amb la situació econòmica de cada família, amb xifres que podien arribar fins als 6.000 euros. Hi ha famílies que van abonar 12 mesos de lloguer sense residir mai a l’adreça registrada als documents. El principal responsable, en ser informat de la investigació, va intentar escapar. Finalment, la Policia Nacional el va localitzar i detenir a Alacant, on romania amagat.
A banda del cap de la xarxa, l’operació ha acabat amb dues persones més detingudes per la seva implicació en la trama, a més de cinc ciutadans que pretenien reagrupar familiars utilitzant la documentació manipulada.
La intervenció policial s’ha materialitzat gràcies a la col·laboració entre les autoritats municipals de Gurb, el grup operatiu de la comissaria local de la Policia Nacional a Vic i el grup de la UCRIF d’Alacant.