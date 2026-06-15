Bon Preu tanca el 2025 amb un repunt del 7,9% en la facturació i consolida inversions al territori català

El grup osonenc Bon Preu ha tancat el balanç de l’any 2025 amb una xifra de negoci que arriba als 2.611 milions d’euros, fet que suposa un increment del 7,9% en comparació amb l’exercici precedent. L'augment es reflecteix en totes les divisions de negoci: alimentació, incloent-hi els supermercats Bonpreu, Esclat i la plataforma en línia BonpreuEsclat; combustibles sota la marca EsclatOil; i la comercialització d’energia verda a través de BonpreuEsclat Energia.
L’empresa destaca que durant el 2025 va destinar 150 milions d’euros a posar en marxa nous punts de venda, reformular establiments existents, reforçar la logística i desplegar altres accions considerades clau. En l’últim decenni, la suma d’inversions a Catalunya ja s’eleva a 1.346 milions d’euros.
L’any passat, Bon Preu va sumar tres nous Esclat, dos supermercats Bonpreu i dos establiments de petit format. També s’hi van afegir quatre gasolineres EsclatOil de nova implantació i es va ampliar la xarxa de punts per recollir la compra en línia, que ara assoleix 30 centres distribuïts pel país.
Obertures, ampliacions i perspectives de futur
Mirant al 2026, la firma anuncia la continuïtat de la seva estratègia d’expansió al territori català. Ja s’han inaugurat quatre supermercats addicionals a Terrassa, Cervelló, Barcelona i Badalona. Per als darrers quatre mesos de l’any, preveu posar en marxa un Bonpreu a Cerdanyola del Vallès i un altre a Barcelona; tres Esclat més a Sabadell, Castellar del Vallès i Palafolls -els dos darrers amb estació de servei integrada–; i un EsclatOil amb minimercat a Pallejà.
El grup exposa en un comunicat que manté actiu el seu pla per reduir i compensar l’empremta de carboni, treballant en una estratègia de descarbonització "per ser una empresa neutra l’any 2050". Per avançar en aquest objectiu, la companyia afirma estar desplegant mesures com l’impuls de productes de proximitat, la reducció d’envasos, l’aposta pel reciclatge i la implementació d’una política de malbaratament alimentari "que vol reduir a la mínima expressió els productes que acaben a la brossa".
Pel que fa a l’autoconsum energètic, Bon Preu incrementa la generació pròpia a través d’instal·lacions fotovoltaiques: n’hi ha 84 operatives, 12 de les quals han entrat en funcionament l’any 2025.