La plantilla de Leche Pascual a Gurb manté les protestes i fixa una vaga a Madrid el 20 de juliol

Els treballadors de Leche Pascual a Gurb han fet pública la convocatòria de nous actes de protesta després de dues setmanes de converses amb l'empresa que, segons la plantilla, no han produït cap avanç sobre l’expedient d’acomiadament col·lectiu presentat per la direcció. Segons els empleats, la situació es manté estancada, sense indicis de canvi imminent, i per fer palès el seu malestar, han programat mobilitzacions addicionals.
Així, aquest dilluns es durà a terme una tancada nocturna a la planta i prepara una jornada de vaga per al 20 de juliol. Aquesta convocatòria inclou un desplaçament col·lectiu a Madrid, amb intenció de protestar davant la seu corporativa de l’empresa.
El comitè de treballadors, amb l’assessorament del Col·lectiu Ronda, afirma que Pascual "no ha plantejat cap proposta real que permeti una sortida negociada al conflicte" i sosté que "s’ha limitat a oferir llocs de treball a les instal·lacions de l’empresa a Aranda del Duero". Aquesta mesura afecta una vuitantena de persones vinculades a la fàbrica de Gurb, que veuen restringides les seves opcions per mantenir l’ocupació.
El conjunt dels empleats mantenen "predisposició" a considerar una possible incorporació a Casa Tarradellas, tot demanant concreció en "condicions bàsiques, com ara sou, horaris, funcions o condicions laborals". Alhora, assenyalen que la direcció manté una actitud "immobilista" i una "manca de voluntat negociadora".
El comitè exposa que les dues setmanes posteriors a la presentació de l’expedient "no han servit per apropar posicions ni per obrir cap escenari real d’acord". També remarquen que l’empresa no ha aportat "cap proposta que respongui a la situació de la plantilla ni al fet que estem parlant d’una fàbrica rendible, viable i amb activitat". Els representants dels treballadors consideren que el trasllat de llocs de treball a Aranda del Duero (Burgos) no pot ser considerat una solució aplicable a la totalitat dels afectats. Afirmen que "molts tenen la seva vida personal, familiar i laboral arrelada a Osona i a Catalunya".
L’acomiadament col·lectiu implica unes vuitanta persones en actiu a la planta de Gurb. Segons el calendari previst, el 31 de juliol es preveu el cessament definitiu de l’activitat a la fàbrica, que passarà a mans de Casa Tarradellas amb l’objectiu de produir mozzarella.