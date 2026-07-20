Osona lidera l'activitat constructiva a la Catalunya Central

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha presentat les dades de visat de construcció i rehabilitació corresponents al primer semestre del 2026. L'anàlisi de la demarcació de les comarques centrals -Osona, Lluçanès, Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès- durant la primera meitat de l'any revela que el nombre total d'habitatges de nova creació visats ha augmentat un 5,3% fins a assolir els 518 habitatges, fet que converteix aquest territori en l'única demarcació catalana amb creixement juntament amb Girona. Amb tot, la superfície total visada s'ha reduït un 9,6%, situant-se en 149.790 m2, un descens lligat a la caiguda dels usos no residencials.
En aquest escenari, Osona lidera l'activitat de la demarcació de les comarques centrals amb un total de 63.103 m2, que representen el 42,1% del total de superfície visada al territori. A més, la comarca ha registrat un increment de gairebé el 17%.
Pel que fa a les capitals de comarca, Vic lidera la llista amb 25.695 m2, mentre que a Prats de Lluçanès en son 906 m2. Juntament amb Moià, són les úniques que han tingut un comportament positiu, ja que a Manresa, Berga i Igualada les dades registrades han estat inferiors que en el mateix període que l'any passat.
Obra nova i rehabilitació
L'obra nova ha estat inferior a les comarques centrals, i el total de 94.896 m2 visats aquest semestre representen una disminució del 12,6% respecte al mateix període de l'any anterior. En relació amb el conjunt de Catalunya, la demarcació representa el 5,16% del total d'obra nova visada (1.778.796 m2). En el cas d'Osona, és la comarca on més superfície d'obra nova s'ha visat (46.255 m2) i creix un 19,4%. El Lluçanès (amb 629 m2) ha tingut un comportament negatiu del 17,35%.
La rehabilitació també ha disminuït al conjunt del territori, i els 49.968 m2 visats representen un 10,9% menys que en el mateix període de l'any anterior. En relació amb les dades globals, a la Demarcació de Comarques Centrals s'ha visat el 8,5% del total de superfície de rehabilitació visada a Catalunya (591.624 m2). Per territoris, les tres comarques on es concentra la superfície visada són Osona (15.250 m2), Bages (13.279 m2) i Anoia (10.944 m2). En relació amb l'any anterior, el comportament és diferent, i mentre Osona i Bages creixen un 3,5% i un 10,2% respectivament, l'Anoia disminueix un 28,9%.
Cal tenir present, però, que les petites intervencions de rehabilitació no requereixen visat obligatori i, per tant, no passen pel visat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Amb tot, les dades evidencien que la rehabilitació continua tenint poc pes en el conjunt de l'activitat visada i només representa un 34% de la superfície visada a la Demarcació.
Anàlisi per usos
El nombre d'habitatges a la Catalunya Central ha augmentat un 5,3% i, amb 518 habitatges de nova creació visats, és l'única demarcació amb comportament positiu -excepte Girona, que es manté estable-. En relació amb el total de Catalunya, a les comarques centrals s'han visat el 6,6% del total d'habitatges: Osona és on més habitatges s'han visat (235), seguida de l'Anoia (129), Bages (95), i a més distància, Moianès (29), Berguedà (26) i Lluçanès (4). Per capitals de comarca, Vic encapçala la llista de municipis amb més habitatges visats (103), seguida d'Igualada (79), Manresa (25), Moià (18), Berga (4) i Prats de Lluçanès (3).
L'informe del COAC també detalla que, durant els primers sis mesos de l'any, no s'ha visat cap habitatge de protecció oficial. Cal tenir en compte, però, que els habitatges de promoció pública no estan subjectes a l'obligatorietat del visat i, per tant, les dades no recullen la totalitat de l'habitatge de protecció oficial del territori.
En relació amb el no habitatge, la superfície disminueix un 36,6%, amb un total de 31.973 m2 visats. Aquesta reducció s'explica perquè en el mateix període de l'any anterior es van visar diversos projectes de tipologia industrial de gran superfície.