Vic incorpora dos habitatges de protecció oficial

L'Ajuntament de Vic incorpora dons nous habitatges de protecció oficial ubicats al conjunt d'El Monestir, a la plaça del Mil·lenari. L'adquisició és fruit de la col·laboració publicoprivada amb la Fundació Jordi Oller Campdelacreu i reforça l'estratègia municipal per ampliar el parc d'habitatge i donar resposta a les necessitats socials existents a la ciutat.
Els dos immobles es destinaran a estades temporals per a persones en situació de vulnerabilitat o amb dificultats d'accés a l'habitatge. "Malgrat que són dos pisos, benvinguts siguin, perquè s'enxarxen amb la resta d'habitatges que tenim per cobrir necessitats", destaca la regidora d'Habitatge, Núria Homs.
Actualment, la ciutat de Vic disposa de 425 pisos de protecció oficial, i des del consistori insisteixen en la necessitat de continuar treballant per incrementar aquesta xifra i ampliar l'oferta. Homs posa en valor la col·laboració entre l'administració i la iniciativa privada i subratlla que aquest model és clau per a donar resposta a la demanada d'habitatge a la capital d'Osona.
Un nou espai públic
Recentment, Vic ha obert al públic l'entorn d'El Monestir, un nou espai urbà ubicat a la plaça del Mil.lenari que recupera una zona històrica de la ciutat i la transforma en un punt de trobada pel veïnat. La intervenció contribueix a millorar la qualitat urbana i a generar nous espais de convivència.
El projecte s'emmarca fins del POUM i "ha permès que aquest espai públic passi a ser del barri i a disposar d'un espai d'unió on conflueixen tres barris (el Sucre, el Castell d'en Planes i del Nord), explica la regidora d'Urbanisme, Ester Coma, afegint que, amb la reforma, "els vigatans podran gaudir d'una plaça que transmet sensació de confort i calma prop d'un espai on hi ha molta mobilitat i molts vehicles".
Coma també destaca l'esforç dels promotors i arquitectes per "respectar els elements patrimonials, combinant un projecte d'arquitectura més moderna amb materials com la fusta, garantit la qualitat del disseny i la integració material". "Sempre és una bona notícia poder demostrar que l'habitatge públic no està relacionat amb vulnerabilitat econòmica, sinó que pot tenir en compte aspectes de caràcter social i d'integració, considera Coma.