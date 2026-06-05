Vic obre el nou espai comunitari de la Guingueta del Terrat d'en Cols

Aquest divendres 5 de juny a les set de la tarda obre les portes la Guingueta del Terral d'en Cols, un nou espai comunitari, de trobada, participació i dinamització social ubicat al carrer Anselm Clavé, cantonada amb el carrer Soledat. El projecte, impulsat per una assemblea d'entitats de la ciutat i amb el suport de l'Ajuntament i la Comunalitat de Vic, oferirà activitats culturals, socials i comunitàries fins a l'octubre.
La Guingueta neix amb la voluntat de donar vida a un espai que feia anys que existia, però que no havia trobat la fórmula de gestió estable. Ara, s'ha optat per a un model de col·laboració públic-comunitari que permetrà que siguin les entitats de la capital d'Osona les que impulsin i gestionin la programació i el funcionament de l'espai.
Pep Comeres, de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Calla i impulsor de la iniciativa, explica que la reivindicació de la Guingueta ve de lluny i que va néixer de la voluntat del veïnat de disposar d'un punt de trobada al barri de la Calla. També detalla que l'origen del nom "Terrat d'en Cols" és troba en la recuperació de la memòria popular del barri, on antigament hi havia un assecador de pells conegut amb aquest nom.
Des de la Comunalitat de Vic, Clara Cusó destaca el valor de les relacions públic-comunitàries com a eina per impulsar projectes d'interès col·lectiu. També detalla la Guingueta és una experiència pionera a la ciutat que aposta per una gestió compartida, sense afany de lucre i orientada a generar espais de trobada, participació i cohesió social.
Programació col·lectiva
La programació de la Guingueta s'organitzarà mensualment a través d'una assemblea gestora formada l'Associació de Veïns i Veïnes de la Calla, La Fera Ferotge, Tapis, Creu Roja, l'Ortiga Feminista, el projecte Aurora, la Biblioteca de les Eines, la Biblioteca dels Jocs, Ashes i diversos col·lectius socials de la ciutat. L'espai només obrirà quan hi hagi activitats programades, reforçant així la voluntat que sigui molt més que un servei de bar i esdevingui un espai vinculat a la vida comunitària.
Aquest mes de juny, el programa inclou activitats relacionades amb la reparació de petits electrodomèstics, debats sobre tecnologia i intel·ligència artificial, intercanvi de cromos, iniciatives de memòria històrica del barri, trobades juvenils, propostes feministes o, entre altres, espais de jo en català.