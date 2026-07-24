Vic ha renovat més de 1.100 contenidors

L'Ajuntament de Vic ha finalitzat la instal·lació de les noves illes de contenidors de la ciutat. En concret, s'han renovat un total de 1.149 estructures repartides en 265 àrees diferents. A partir d'ara, detalla el consistori, l'objectiu és centrar-se a optimitzar el servei de recollida i resoldre incidències. Es preveu, entre altres mesures, reforçar les zones on hi hagi més desbordaments de deixalles o l'ampliació del servei de buidatge amb un nou horari de tardes.
Els nous contenidors són metàl·lics, ignífugs i amb càrrega bilateral, un fet que permet una recollida i un buidatge "més eficient i àgil", segons l'Ajuntament.
En un vídeo difós a les xarxes socials del consistori, l'alcalde de Vic i la regidora de Manteniment i Serveis detallen que el procés de renovació ha suposat "cinc mesos de feina" i s'hi han invertit més de 3 milions d'euros. "Era un dels grans objectius del 2026", diu Albert Castells. "Estem acabant de polir els detalls i d'optimitzar el servei", detalla Ester Coma.
El batlle vigatà insisteix en el fet que, un cop acabada la substitució dels contenidors, ara podran centrar-se en la millora del servei: "Hem tingut algunes incidències", admet. Per la seva banda, Coma admet que "cal millorar" i subratlla que, amb el nou camió de neteja dels contenidors, es podrà fer més manteniment, sobretot a les àrees on s'ubiquen les estructures, "zones on s'acumula més brutícia", diu la regidora.
Al mateix temps, Albert Castells apel·la "a la responsabilitat de cadascú i a la col·laboració ciutadana per combatre l'incivisme i fer un bon ús de les illes de contenidors" de la ciutat.