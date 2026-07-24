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Vic ha renovat més de 1.100 contenidors

Societat

Les noves estructures són metàl·liques, ignífugs i amb càrrega bilateral

  • Nous contenidors a Vic.

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 12:35
Actualitzat el 24 de juliol de 2026 a les 12:36

L'Ajuntament de Vic ha finalitzat la instal·lació de les noves illes de contenidors de la ciutat. En concret, s'han renovat un total de 1.149 estructures repartides en 265 àrees diferents. A partir d'ara, detalla el consistori, l'objectiu és centrar-se a optimitzar el servei de recollida i resoldre incidències. Es preveu, entre altres mesures, reforçar les zones on hi hagi més desbordaments de deixalles o l'ampliació del servei de buidatge amb un nou horari de tardes.

Els nous contenidors són metàl·lics, ignífugs i amb càrrega bilateral, un fet que permet una recollida i un buidatge "més eficient i àgil", segons l'Ajuntament.

En un vídeo difós a les xarxes socials del consistori, l'alcalde de Vic i la regidora de Manteniment i Serveis detallen que el procés de renovació ha suposat "cinc mesos de feina" i s'hi han invertit més de 3 milions d'euros. "Era un dels grans objectius del 2026", diu Albert Castells. "Estem acabant de polir els detalls i d'optimitzar el servei", detalla Ester Coma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El batlle vigatà insisteix en el fet que, un cop acabada la substitució dels contenidors, ara podran centrar-se en la millora del servei: "Hem tingut algunes incidències", admet. Per la seva banda, Coma admet que "cal millorar" i subratlla que, amb el nou camió de neteja dels contenidors, es podrà fer més manteniment, sobretot a les àrees on s'ubiquen les estructures, "zones on s'acumula més brutícia", diu la regidora.

Al mateix temps, Albert Castells apel·la "a la responsabilitat de cadascú i a la col·laboració ciutadana per combatre l'incivisme i fer un bon ús de les illes de contenidors" de la ciutat.

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