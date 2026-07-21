Vic engega una prova pilota per restringir el trànsit i millorar la seguretat viària al carrer Jaume I

L'Ajuntament de Vic ha començat una prova pilot per transformar la mobilitat al carrer Jaume I El Conqueridor, entre el carrer Misericòrdia i el carrer Manlleu. L’objectiu principal és limitar el pas de vehicles, reforçar la seguretat a les cruïlles i fer més accessible l’Eixample Morató. La intervenció sorgeix arran d’una petició veïnal, tant de residents com de l’Associació de veïns del barri dels Caputxins. La proposta pretén abordar inquietuds sobre el trànsit a la zona, donant una resposta directa. El canvi més rellevant afecta el sentit de circulació: els vehicles només podran anar cap a l’oest, en direcció al carrer Manlleu.
Els treballs de senyalització es posaran en marxa aquesta mateixa setmana. Això donarà peu a una prova de sis mesos, al final de la qual l’Ajuntament, juntament amb el veïnat, avaluarà els resultats per decidir propers passos. El compromís municipal recull una demanda persistent del barri i vol garantir la participació ciutadana a cada etapa.
L’estudi inicial fet pel consistori revela que el carrer Jaume I absorbeix molt més trànsit del previst per una via secundària, funcionant com una ronda interior. També s’hi constata manca d’espai per als vianants, amb voreres estretes i presència de tres centres educatius. La combinació d’intensitat de trànsit, velocitat elevada, doble sentit i voreres insuficients genera pressió sobre l’espai públic i dificulta el dia a dia dels residents.
Dues accions i afectacions a la circulació
La intervenció al carrer Jaume I es concreta en dues mesures clau: d’una banda, el sentit únic entre Misericòrdia i Manlleu (només cap a l’oest); de l’altra, s’amplia l’espai destinat als vianants al costat sud, separant-lo del trànsit mitjançant mobiliari urbà. La resta de la via no canvia: el doble sentit es manté als trams entre Misericòrdia i la rotonda de la carretera de Roda, així com entre el carrer Pare Coll i el carrer Manlleu. També es mantenen totes les places d’aparcament, zones de càrrega i descàrrega, espais per a persones amb mobilitat reduïda i la funcionalitat dels serveis d’emergència.
El regidor de Mobilitat, Guillem Membrives, precisa que la mesura “és de pacificació" i afegeix que "no és una peatonalització ni una illa de vianants amb accés restringit”. Amb aquesta matisació, el consistori vol evitar confusions sobre l’abast del canvi, que no implica tancament complet al trànsit. A banda, es modificarà el sentit al tram del carrer Sant Sebastià entre el carrer Nou i el carrer Sant Antoni, una mesura que ha de facilitar l’accés dels veïns a l’Eixample Morató i optimitzar les connexions internes del barri.
La proposta es va exposar al veïnat en una reunió la setmana passada. L’assistència va donar un suport majoritari, acordant el pas cap a l’execució de la prova pilot. Aquesta trobada ha servit per refermar la cooperació entre l’Ajuntament i les entitats veïnals implicades en la reconfiguració urbana i la convivència.
El caràcter temporal de la iniciativa queda subratllat pel consistori de Vic: durant els propers sis mesos es farà seguiment de l’impacte real sobre la mobilitat al carrer Jaume I. Es recolliran dades i observacions tant de veïns com de l’administració i la valoració conjunta es farà un cop conclosa la prova, abans de determinar si la mesura es consolida, es modifica o s’abandona.
Amb aquest projecte, Vic explora nous equilibris entre trànsit, seguretat viària, accessibilitat i condicions de vida per a residents i vianants del barri dels Caputxins.