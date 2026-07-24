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Arrestat un conductor a Folgueroles per conduir begut i provocar un accident

Societat

La policia li atribueix un delicte de seguretat viària

  • Estat del cotxe implicat en la col·lisió amb una moto. -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 08:40

Els Mossos han detingut un home de 49 anys per la seva possible responsabilitat en un delicte de seguretat viària per conducció sota els efectes de l'alcohol, així com per lesions causades per imprudència greu. L'accident es va produir al voltant de la mitjanit del 18 de juliol. A la carretera C-153, dins el municipi de Folgueroles, el cotxe conduït pel detingut va acabar col·lidint amb una moto.

L'avís policial indica que el xoc va tenir lloc en una cruïlla. El cotxe, on viatjaven el conductor i un menor -ambdós sense lesions-, va topar amb la motocicleta. El conductor de la moto va resultar amb ferides greus i el SEM el va evacuar fins a l'Hospital de Vic.

Després de l'accident, el conductor del cotxe va ser sotmès a la prova d'alcoholèmia. El resultat: 0,66 mg/l d'aire expirat, una xifra que supera el límit legal. En conseqüència, els agents van arrestar l'home i li atribueixen els delictes esmentats. Finalment, el detingut va ser posat el mateix dia a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció de guàrdia de Vic.

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