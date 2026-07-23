Treballadors de Le Porc Gourmet protesten per exigir la nova passarel·la del riu Gurri

Una cinquantena de persones, gairebé totes treballadores de l'escorxador Le Porc Gourmet, s'han mobilitzat aquest dijous a la passarel·la que uneix Vic amb Santa Eugènia de Berga per exigir l'arrencada de la reforma d'aquesta estructura. Per als empleats, es tracta del recorregut principal, sigui caminant o en bicicleta, per arribar a la feina. En aquest punt és on fa sis anys van morir dos treballadors de l'escorxador arrossegats pel riu durant les pluges intenses associades al temporal Glòria.
La protesta pretén evidenciar el llarg ajornament dels treballs, programats inicialment per al 2025. Coincidint amb l'acte, l'Ajuntament de Vic ha informat que les obres començaran dilluns que ve i s'estendran durant un període de tres mesos. Mentrestant, es preveu la instal·lació d'un recorregut alternatiu per vianants i bicicletes, per mantenir la mobilitat mentre la passarel·la estigui tallada.
L'octubre de 2019, dos empleats de Le Porc Gourmet van perdre la vida empesos pel riu Gurri quan intentaven travessar la passarel·la al final de la jornada i amb un temporal fort. Des d'aquell moment, CCOO reclama una solució definitiva que permeti accedir a la planta al polígon industrial de Santa Eugènia sense risc.
Crítiques a la gestió administrativa
El secretari d’Organització i Recursos de la Unió Intercomarcal Vallès Oriental-Maresme-Osona de CCOO, Kilian Pérez Novelles, ha manifestat que rep amb satisfacció la notícia de l'inici de les obres, però assenyala la "lentitud" de l'administració i la poca informació facilitada al sindicat. Segons Pérez, la licitació es va atorgar aquest any, tot i que els treballs es preveien per al 2025. "Hem demanat reunions i explicacions i no hem rebut resposta. Ha estat després de convocar aquesta concentració que hem començat a rebre comunicacions dient que les obres començaven immediatament", ha remarcat.
El sindicat també ha fet notar la preocupació per les previsions de pluges per al final de l'estiu, ja que creuen que el retard ha deixat els treballadors exposats a situacions de risc. CCOO afirma que seguirà de prop l'evolució de les obres per controlar que es compleixin els terminis i la seguretat de la plantilla.
Per la seva banda, el president del comitè d'empresa de CCOO a Le Porc Gourmet, Mamadou Balde, lamenta que la demanda d'una resposta efectiva per garantir un accés segur porta anys pendent. Segons Balde, després del sinistre de fa sis anys, molts dels empleats viuen "amb por" cada vegada que el cabal del riu augmenta. Balde també ha criticat la manca de resposta institucional i atribueix a la mobilització l'anunci immediat de l'inici de les obres. Ha explicat que molts treballadors estrangers es troben "poc escoltats" per l'administració. Insisteix que la reforma de la passarel·la tindrà benefici per a tots els ciutadans, sense distinció d'origen. Amb els anys, la plantilla i el sindicat han mantingut la petició per una infraestructura que doni garanties de seguretat.