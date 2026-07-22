L'Ajuntament de Tona reafirma el compromís de treballar per preservar el canyissar

El canyissar de Tona és un hàbitat únic i singular a la comarca d'Osona. És el testimoni d'una antiga zona inundable que, actualment, constitueix una extensió d'uns 13.100 metres quadrats al centre de la plana de Vic.
Envoltat, d'una banda, per la C-17 i, per l'altra, del polígon industrial de les Goules, en aquest indret insòlit s'hi han documentat més de 140 espècies d'alt valor, com musteles, la musaranya d'aigua mediterrània o la libèl·lula anomenada donzell mercurial.
Per a tot plegat, el canyissar de Tona és, doncs, un refugi per a la biodiversitat en època de canvi climàtic i eun dels darrers espais d'aquestes característiques del país. Ara, però, es veu amenaçat per a l'ampliació de la zona industrial recollida al Pla d'ordenació Urbanística del municipi (POUM).
Un hàbitat únic amenaçat per l'ampliació del polígon
El canyissar de Tona està amenaçat per a l'ampliació de la zona industrial de Tona, el polígon Les Goules, una actuació que recull el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Des de l'Ajuntament, però, insisteixen en el fet que la voluntat del govern municipal és "preservar l'espai natural i la flora i la fauna que hi habiten". Al mateix temps, el consistori detalla que continua treballant amb les diverses parts implicades "per fer possible el desenvolupament del sector industrial previst al plantejament urbanístic".
Des de l'Ajuntament de Tona expliquen que fa temps que mantenen contactes amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona "per estudiar alternatives" per a protegir el canyissar, i alhora, trobar "una solució compatible amb els diferents interessos en joc".
Què diu el POUM?
El POUM de Tona preveu des de fa anys el desenvolupament del polígon de les Goules i que els propietaris que tenen terrens disposen d'uns drets legalment recollits: "Si aquests drets s'han de limitar per motius ambientals, serà necessari determinar quines conseqüències comporta la decisió", diuen des de l'Ajuntament.
En aquesta línia, el govern de Tona insisteix a continuar treballant estretament amb totes les administracions implicades amb l'objectiu de protegir el canyissar, però també per defensar "els interessos generals del municipi".
El consistori detalla que les reunions que s'han mantingut fins avui "avancen en una línia positiva" i són optimistes amb "la possibilitat d'assolir una solució compartida que doni resposta a diferents reptes".