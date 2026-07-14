Arrenca una nova campanya d'excavacions arqueològiques al Camp de les Lloses de Tona

Amb l'estiu arribat ha començat una nova campanya d'excavacions arqueològiques al jaciment del Camp de les Lloses de Tona, una intervenció que va arrencar aquest passat dilluns i s'allargarà fins al 26 de juliol.
Enguany, els treballs se centren en un dels jaciments romanorepublicans més rellevants de Catalunya, un vicus datat entre els anys 125 i 75 aC, on fins ara s'han identificat més de 13 edificis vinculats al servei de l'exèrcit romà que construïa la infraestructura impulsada pel procònsol Manius Sergius cap a l'any 110 aC.
La campanya compta amb un equip format per una vintena de persones, entre voluntaris i voluntàries de Tona, estudiants d'Arqueologia i graduats i graduades de diverses universitats catalanes, principalment de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Campanya amb doble objectiu
La campanya 2026 se centra en una àrea d'uns 200 metres quadrats situada al camp B del jaciment. Els treballs continuaran l'excavació dels àmbits sud (àmbit 81) i est (àmbit 82) de l'edifici K, on es concentrarà la major part de l'activitat arqueològica.
La intervenció d'enguany té un doble objectiu. D'una banda, actuar en l'espai que en el futur formarà part del recorregut de visita del Parc Arqueològic, una zona especialment complexa des del punt de vista estratigràfic perquè connecta els camps A i B i coincideix amb el vial pavimentat que presenta un fort desnivell. Aquesta actuació és necessària per garantir tant la conservació del jaciment com la futura accessibilitat dels visitants.
D'altra banda, els treballs permetran continuar aprofundint en el coneixement urbanístic d'aquest sector de l'assentament, amb l'objectiu d'entendre millor l'organització dels habitatges, els espais de circulació i les diferents fases constructives i cronològiques del jaciment.
Durant la campanya, l'equip desenvoluparà els treballs d'excavació de 7 a 13 hores, mentre que les tasques de laboratori es duran a terme a les instal·lacions del museu. Durant les hores d'excavació, el jaciment estarà obert perquè qualsevol persona pugui visitar els treballs i conèixer de primera mà l'evolució d'una recerca que continua aportant noves dades sobre el passat romà de Tona.