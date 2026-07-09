Les «joies ocultes» del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026

Del 14 al 19 de juliol, la ciutat de Vic es converteix en l'escenari de la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Enguany s'han seleccionat 44 films, entre llargmetratges i curtmetratges, dels quals 11 arriben en primícia internacional, cinc són estrenes europees i 14 nacionals. A més, hi haurà una estrena mundial amb connexions locals i la Secció Oficial incrementa la presència d'animació, amb títols provinents de diverses regions asiàtiques. La 23a edició lliurarà doble Premi Honorífic i també retrà homenatge a una icona de la cultura pop en català: Doraemon.
La programació es divideix en diferents seccions -Oficial, Akihabara, Les Nits més petites, Sala B, Marató Acció i les Sessions Especials- i inclou produccions d'una desena de nacionalitats diverses com la Xina, Japó, l'Índia o Hong Kong.
A continuació, l'equip del Festival Nits i la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les pel·lícules considerades les "joies ocultes" i les activitats imperdibles de la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic.
El FesNits 2026 arrenca el dimarts 14 de juliol a les 20:00 hores a la Bassa dels Hermanos de Vic amb una nit farcida de sorpreses i activitats diverses. Enguany, la nit inaugural es dedica a Tailàndia i, com ja és tradició, es podran degustar plats d'aquest indret. La pel·lícula escollida per a l'ocasió és 4 Tigres, de Kongkiat Komesiri.
- Quan? Dimarts 14 de juliol a partir de les 20:00 hores
- On? Bassa dels Hermanos de Vic
- Preu? Entrada lliure
- ⭐ Estrena a l'Estat
Sinopsis: un gos i tres vides. L'existència d'un enginyer japonès jubilat, d'una mestressa de casa birmana sense papers i d'un parell de joves amants tailandesos canvia per sempre quan es troben amb en Gohan, un gos del carrer. El resultat és una petita epopeia vital i lluminosa.
- Quan? Dimarts 14 de juliol a les 16:00 hores
- On? L'Atlàntida de Vic
- Preu? 6 euros
- ⭐ Estrena a l'Estat
Sinopsis: l'animació xinesa està en una forma espectacular, i aquesta aventura fantàstica n'és una nova mostra. Un viatge èpic al món dels humans de dos germans immortals, i una oportunitat d'or per assistir a la preestrena d'un film que no arribarà als cinemes fins al 7 d'agost de la mà de Premium Cine.
- Quan? Dimecres 15 de juliol a les 14:00 hores
- On? L'Atlàntida de Vic
- Preu? 6 euros
- ⭐ Estrena a l'Estat
Descripció de l'activitat: al Festival Nits no tot són pel·lícules. També hi ha exhibicions, exposicions, o espectacles com el que ofereix Clau de Conte a Espai ETC. Un espectacle per al públic infantil amb ombres, llums i màscares inspirat en llegendes asiàtiques.
- Quan? Dimecres 15 de juliol a les 18:00 hores
- On? Espai ETC de Vic
- Preu? 5 euros (entrada gratuïta per a menors de 3 anys)
Sinopsis: l'anime japonès tampoc perd pistonada. The Last Blossom (L'última flor) s'allunya del cinema pirotècnic per oferir una joia plena de sensibilitat i gust per la poètica de les petites coses. Un yakuza retirat, una cel·la, una flor i una última nit. Cinema d'autor en majúscules.
- Quan? Dijous 16 de juliol a les 14:00 hores
- On? L'Atlàntida de Vic
- Preu? 6 euros
- ⭐ Estrena a Catalunya
Sinopsis: sabíeu que la ciutat de Vic s'ha convertit en un personatge malvat anomenat Vicmon a la nova pel·lícula de Minoru Kawasaki? El qui va ser Gran Premi Honorífic del festival ret un homenatge a la capital d'Osona amb aquesta comèdia absurda de monstres gegants i herois emmascarats.
- Quan? Divendres 17 de juliol a les 12:00 hores
- On? L'Atlàntida de Vic
- Preu? 6 euros
- ⭐ Estrena internacional
Sinopsis: bromes que surten malament, influencers fora de lloc, extraterrestres i nens desapareguts. Una comèdia sorprenent i fresquíssima aterra a Vic després de ser premiada per la crítica del Hong Kong i al prestigiós festival d'Udine.
- Quan? Divendres 17 de juliol a les 16:00 hores
- On? L'Atlàntida de Vic
- Preu? 6 euros
- ⭐ Estrena a l'Estat
Sinopsis: el mític actor i artista marcial Lo Mang rebrà el Gran Premi Honorífic d'aquest any. I quina millor manera d'homenatjar-lo, si no és amb la projecció d'aquest clàssic que s'ha convertit, per dret propi, en una de les pel·lícules de kungfu més importants de la història?
- Quan? Divendres 17 de juliol a les 19:00 hores
- On? L'Atlàntida de Vic
- Preu? 6 euros
- ⭐ Estrena internacional
Sinopsis: entre les sessions matinals per a públic familiar de Les Nits més petites, aquesta és especial. Perquè parla del conflicte entre les dues Corees amb la mirada d'un grup de nens, i fa evident l'absurditat del món adult. Una faula estiuenca per enamorar tots els públics.
- Quan? Dissabte 18 de juliol a les 10:00 hores
- On? L'Atlàntida de Vic
- Preu? 6 euros
- ⭐ Estrena a Europa
Sinopsis: tres joves sords viuen la seva condició de maneres molt diferents, i es relacionen amb el món seguint els seus preceptes. Però hi ha una cosa que els uneix: l'amistat. Aquest és, segurament, un dels films més emocionants i lúcids a l'hora de parlar de la sordesa en una societat sovint encegada.
- Quan? Dissabte 18 de juliol a les 16:00 hores
- On? L'Atlàntida de Vic
- Preu? 6 euros
Sinopsis: després de l'orgia d'acció de Baahubali de dissabte a la nit a la Bassa dels Hermanos, el Festival Nits 2026 tancarà definitivament les portes amb un altre film indi. Aquest, però, és una declaració d'amor al cinema. A veure'l i a crear-lo, per part d'un grup d'amics que volen fer grans superproduccions a una ciutat de província on mai no arriben.
- Quan? Diumenge 19 de juliol a les 17:00 hores
- On? L'Atlàntida de Vic
- Preu? 6 euros
- ⭐ Estrena a l'Estat