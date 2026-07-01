El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026 lliurarà doble Premi Honorífic

Compte enrere pel Festival Nits de Cinema Oriental 2026, que es farà del 14 al 19 de juliol a Vic. Per a la 23a edició s'han seleccionat un total de 45 pel·lícules -es projectaran en versió original subtitulades en català o doblades en llengua catalana-, entre llargmetratges i curtmetratges, de les quals 11 seran primícia internacional, cinc són estrenes europees i 14 nacionals, a més d'una estrena mundial amb connexions locals.
Entre les novetats hi ha el canvi de dia de la cerimònia d'entrega dels premis del festival, que tindrà lloc diumenge a la tarda, seguida de la projecció de la producció índia Superboys of Malegaon. A més, enguany s'entregarà el Premi Honorífic per partida doble: l'organització del Festival Nits ha decidit atorgar-lo, d'una banda, a l'actriu neerlandesa Saskia van Rijswijk, campiona del món de muay-thai la dècada dels 80 i protagonista de diversos films d'acció a Hong Kong, una indústria molt masculinitzada i, sovint, endogàmica; i de l'altra, l'actor Lo Mang -conegut també com a Johnson Law o Lo Meng-, cèlebre per haver format part dels Venoms -grup d'artistes marcials- que compta amb una filmografia de més d'un centenar de títols.
Entre els noms convidats d'enguany també hi haurà el productor xinès He Qin, que presentarà Drunken Blade i A Naughty Yet Dreamy Boy; el director Pau Han Kho, responsable del documental Saskia; o l'actor del Hong Kong Ken Law, coprotagonista de Good Game i amic íntim de Lo Mang, en nom del qual recollirà el premi d'honor. A més, la Secció Oficial del festival tindrà un jurat excepcional format pel director de cinema Jiajie Yu; l'actor Alberto Jo Lee, i l'especialista en promoció audiovisual Carme Puig.
Del Festival Nits als centres cívics de Vic
Els Centres Cívics de Vic també col·laboren amb el Festival Nits de Cinema Oriental amb la proposta Més Estiu, que s'estendrà tot el mes de juliol amb tallers, cinema, teatre i propostes familiars.
Precisament el Centre Cívic Joan Triadú ha estat l'espai escollit per a presentar la 23a edició del certament i a on també s'hi ha establert Kamen, una exposició dels alumnes del grau superior de Projectes Escultòrics i Ceràmica de l'Escola d'Art de Vic. Amb paper maixé com a matèria base, han creat una sèrie de màscares inspirades en pel·lícules com Onibaba, La princesa Mononoke o El viatge de Chihiro, entre altres.
La roda de premsa també ha servit per presentar l'espot del Festival Nits 2026, obra del cineasta i músic Aleix Pitarc.
"El Festival s'ha professionalitzat molt i és un dels més importants a nivell europeu", apuntava la regidora de Cultura i Llengua de Vic, Bet Piella, definint-lo com a "una joia per la ciutat" i en destaca "és un compendi de tot el que ens agrada a Vic: cultura, cohesió social i promoció econòmica".