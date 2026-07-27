Una nova edició del So de les Pedres omple de visitants Rupit i Pruit

La petita localitat de Rupit i Pruit ha celebrat aquest cap de setmana la 5a edició del festival El So de les Pedres, una cita que entremescla propostes musicals de petit format amb la possibilitat de descobrir espais patrimonials del poble. Enguany, s'han programat 8 actuacions repartides per diversos indrets com la plaça Major, el Molí del Soler, Can Xumetra, Can Casas, la Bauma, la Font Vella o la finca privada de la Fontana de Pruit, que normlament està tancada al públic i ha acollit l'actuació del Quartet Vivancos. Durant els dies del certamen s'hi han sumat noms com Marc Parrot, Arnau Obiols, Terrae o Feliu Ventura. S'ha fet visible també la iniciativa Maria Canals Porta Cua, i a la plaça Major s'ha col·locat piano de cua obert a qui el volia tocar.
El So de les Pedres aposta per creuar artistes que comencen i d'altres que ja tenen trajectòria. L'alcalde de Rupit i Pruit, Albert Marcé, ha destacat que el criteri és "combinar artistes emergents amb noms més consolidats, però que els agrada tocar en entorns de proximitat i de petit format". També posa èmfasi en la necessitat de "reivindicar" els projectes musicals petits "davant de monstres que estan sortint ara", i defensa que la singularitat de la proposta rau precisament aquí.
En paraules de Marcé, el festival "permet descobrir espais que normalment la gent no coneix, ja que són una mica secrets i es crea una simbiosi molt bonica". Aquesta relació directa entre música i patrimoni esdevé un eix central d'El So de les Pedres, amb l'objectiu d'apropar racons poc transitats als visitants i afavoreix una experiència propera tant per qui puja a l'escenari com pel públic.
D'altra banda, l'alcalde ha remarcat la voluntat de mantenir la dimensió propera: "Som un festival amb un volum determinat, no volem créixer ni que vingui molta gent a conèixer els racons de Rupit, volem que continuï sent un festival a escala territorial". L'organització es dirigeix especialment als veïns de Rupit i d'altres nuclis propers, com Cantonigròs, l'Esquirol, Roda de Ter, Manlleu i Vic.
Els concerts s'han repartit també entre espais com Can Casas i la Bauma, afegint-se així a l'itinerari musical i patrimonial del festival. Programar actuacions en aquests llocs vol posar en relleu tant l'arquitectura com l'entorn natural, al mateix temps que es dona impuls als projectes artístics petits, en contraposició als festivals de gran abast.
En aquesta línia, l'alcalde de Rupit i Pruit ha reclamat "l'ajuda" de les institucions superiors per fer possibles iniciatives com aquesta en els pròxims anys, i posa l'accent en la necessitat de preservar l'esperit local del festival: "Rupit és un poble molt visitat amb molta afluència de gent de fora, però també hem de cuidar la gent de casa".