Torelló estrena una unitat de drons pròpia

L’Ajuntament de Torelló ha activat una Unitat de Drons dins la Policia Local, amb el propòsit d’enfortir la seguretat, augmentar la capacitat d’intervenció davant emergències i afegir nous recursos tècnics per protegir més eficaçment la població. Aquest pas accelera la modernització del cos local i reafirma el compromís de l’equip de govern municipal per incorporar tecnologia que reforci la seguretat pública.
L’arribada del dron amplia el ventall d’acció de la Policia Local, que guanya una eina útil per obtenir una panoràmica ràpida i detallada davant situacions de certa dificultat: recerca de desapareguts, incendis, accidents, operatius específics, supervisió d’actes multitudinaris o intervencions en espais de difícil accés. Aquesta tecnologia facilita una resposta més àgil i precisa en moments clau, elevant la capacitat de reacció de la policia.
La regidora de Seguretat, Elisabet Viñas, subratlla que "la seguretat també és anticipació, capacitat de resposta i disposar de les eines adequades" i afegeix que "amb aquesta unitat reforcem una Policia Local més preparada, més moderna i amb més recursos per actuar quan la ciutadania ho necessita". La unitat inclou un caporal i un agent, tots dos amb la certificació actual requerida per operar drons. El consistori té previst fer créixer el grup, incorporant nous efectius formats per mantenir i consolidar aquesta competència tècnica dins el cos policial.
El dron recentment adquirit passa a formar part del patrimoni municipal. Fins ara, els equips aeri es contractaven esporàdicament. Disposar d’aquest recurs en propietat permet intervenir amb major rapidesa, recollir dades al moment i afinar la presa de decisions durant els serveis policials, gestionant millor els mitjans disponibles.
El compromís de l’Ajuntament de Torelló queda reflectit en aquesta iniciativa per una gestió de la seguretat basada en la prevenció i la millora permanent dels recursos del cos local. Durant la propera Festa Major, la nova Unitat de Drons debutarà al servei, oferint suport als operatius de seguretat, i consolidant-se com a eina clau per coordinar accions i reaccionar amb rapidesa en actes que precisen d’una gestió eficient.