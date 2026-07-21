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Desallotjament forçós d'un habitatge del carrer Sant Josep de Torelló

Societat

Era una actuació prevista per la situació d'infrahabitatge de l'immoble

  • Desallotjament d'un immoble del carrer Sant Josep de Torelló. -

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de juliol de 2026 a les 13:12
Actualitzat el 21 de juliol de 2026 a les 13:22

Aquest dimarts al matí s'ha executat el desallotjament forçós d'un habitatge ocupat del carrer Sant Josep de Torelló en el marc del compliment de la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu que autoritza la desocupació de tot l'edifici. L'actuació estava prevista dins del procediment administratiu obert per l'Ajuntament de la capital de la Vall del Ges per la situació d'infrahabitatge d'aquest immoble.

Un cop desallotjat el pis, el consistori -qui ha impulsat i executat el procediment- ha reallotjat provisionalment la família que ocupava l'habitatge.

El desallotjament ha estat coordinat entre la Policia Local de Torelló, els Mossos d'Esquadra, i els departaments de Secretaria, Serveis Socials, Habitatge, Serveis Territorials i la Brigada.

La polèmica dels infrahabitatges i immobles ocupats al carrer Sant Josep de Torelló va destapar-se la passada tardor a través de la filtració d'una trucada entre una veïna i un agent de la Policia Local evidenciat la desesperació de la ciutadania.

Després d'aquests fets -i d'un ple carregat de tensió-, l'Ajuntament va iniciar el procés per declarar inhabitable l'edifici principal on vivien els ocupes més problemàtics amb l'objectiu de desallotjar-los "legalment". Des de llavors, el consistori ha inspeccionat diversos habitatges del carrer i ha dut a terme actuacions diverses per mitigar la problemàtica.

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