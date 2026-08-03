La central de Sant Quirze de Besora produeix l'equivalent al consum anual de més de 420 llars

La central hidroelèctrica de Can Trinxet, a Sant Quirze de Besora, ha incrementat un 60% la producció d'energia renovable durant el segon any d'explotació pública a càrrec de l'Energètica. Entre l'agost de 2025 i el juliol de 2026, la instal·lació ha generat 1,62 gigawatts hora (GWh) d'electricitat verda, davant del prop d'1 GWh registrat el primer any de funcionament. Segons ha detallat a l'ACN el responsable d'energia hidràulica de l'Energètica, Eduard Saura, aquesta producció equival aproximadament al consum anual de més de 420 llars. La Generalitat va assumir el 31 de juliol de 2024 la gestió de Can Trinxet i es va convertir en la primera central recuperada d'un operador privat després de finalitzar el termini de concessió.
L'increment de la generació a la central respon principalment a la recuperació del cabal del riu Ter després dels episodis de sequera, però també a diverses millores tècniques que ha implantat l'Energètica, tal com ha detallat Saura. En concret, l'empresa pública ha invertit uns 200.000 euros per dur a terme algunes actuacions com la millora del funcionament dels generadors, una modificació del programari de control perquè la maquinària pugui funcionar de manera simultània i també la retirada d'acumulacions de materials a l'assut -una espècie de resclosa- que limitaven l'entrada d'aigua. Tot plegat, ha exposat Saura, ha permès "augmentar el rendiment" de la central.
La producció a Can Trinxet es va concentrar sobretot durant la primavera, coincidint amb els mesos de més disponibilitat d'aigua. El mes de maig va registrar el màxim anual, amb 316,7 megawatts hora (MWh) generats, seguit d'abril (233,7 MWh) i juny (232,2 MWh). El responsable d'energia hidràulica de l'Energètica ha detallat que, tal com és habitual, hi ha quatre mesos a l'any en què tenen menys aportació hídrica que són gener, febrer, juliol i agost.
L'electricitat que es genera a Can Trinxet es destina a equipaments públics de la Generalitat, sobretot a plantes de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb un model d'autoconsum remot. En el futur també es preveu que la central pugui abastir els consums municipals de Sant Quirze de Besora.
Un cas singular i que es vol replicar
El 31 de juliol del 2024 la Generalitat, a través de l'empresa pública L'Energètica, assumia la gestió de Can Trinxet i es convertia així en la primera central recuperada d'un operador privat després de finalitzar el termini de la concessió. Es tracta d'un cas singular a Catalunya, ja que no hi ha previst que pugui passar d'aquí a pocs anys una situació de venciment de concessió que permeti passar-la a pública. La majoria de les centrals catalanes tenen concessions fins al 2061.
Amb aquest projecte L'Energètica està agafant experiència i deixa la porta oberta a la compravenda d'altres centrals actualment al mercat que reuneixin els requisits per poder-les gestionar públicament. De fet, Saura ha avançat que en aquests moments s'està fent un estudi preliminar per veure la "viabilitat" de recuperar la central de la Colònia Llaudet de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Es tracta d'una central, situada al costat del riu Ter, que va deixar de funcionar l'any 2006. "Tenim un mapa de creixement i com més instal·lacions tinguem a nivell de l'Energètica, més ràpidament podrem assolir l'objectiu que tenim d'alimentar tots els ens públics que formen part de la Generalitat", ha conclòs Saura.